Lengyelország kilép a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bankból

A most a szenátus elé kerülő tervezetet a 460 fős alsóházban 451-en támogatták, senki sem adott le ellenszavazatot, három képviselő tartózkodott.

A parlamenti előkészítés során a kormánypárti és az ellenzéki képviselők is Ukrajna megtámadásával hozták összefüggésbe a lépést, és politikai gesztusnak minősítették ezt. Piotr Patkowski pénzügyminiszter-helyettes arra figyelmeztetett, hogy a Moszkvával szembeni szankciók idején a bank ezek elkerülését segítheti elő.

A pénzintézet részvényesei között maradt az uniós tagállamok közül még Bulgária, Szlovákia és Románia. Szerdán viszont a román kormány is kivonulási tervezetet fogadott el.

Poland will leave the International Bank for Economic Cooperation along with other #EU Member States – shareholders of the IBEC. 🇵🇱🇨🇿🇸🇰🇧🇬🇷🇴 pic.twitter.com/UVOTX2DfQV

