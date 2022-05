Elment Ray Liotta, a Nagymenők sztárja

A Deadline.com beszámolója szerint a színész álmában hunyt el a Dominikai Köztársaságban, ahol a Dangerous Waters című filmet forgatták. Halálának körülményeiről egyelőre többet nem tudni.

Liotta újabban ismét keresett színész lett, a közelmúltban olyan filmeket forgatott, mint A maffia szentjei és a No Sudden Move (2021), valamint a független filmes Spirit Awarddal is kitüntetett Házassági történet (2019).

Ray Liotta, an actor known for his roles in Goodfellas, Field of Dreams, and Grand Theft Auto: Vice City, has passed away at the age of 67. pic.twitter.com/2EDI5Dgz14

— IGN (@IGN) May 26, 2022