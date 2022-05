Trump korábbi fehér házi szóvivője győzött az arkansasi republikánus kormányzói előválasztáson

Donald Trump korábbi amerikai elnök fehér házi szóvivője, Sarah Huckabee Sanders győzött az arkansasi republikánus párti kormányzói előválasztáson a szerdán közzétett hivatalos eredmények szerint.

A Trump által hivatalosan is támogatott arkansasi kormányzójelölt előválasztási kampányában elsősorban országos amerikai kérdésekre összpontosított, és gyakran bírálta Joe Biden amerikai elnök politikai lépéseit.

Sarah Huckabee Sanders, aki Mike Huckabee korábbi arkansasi kormányzó leánya, szinte minden korábbi pénzgyűjtő rekordot megdöntött a közel egyéves előválasztási kampányában, és a középnyugati tagállam teljes területén sugárzott televíziós reklámokban bírálta Biden elnök inflációs gazdaságpolitikáját. A jelölt elkötelezte magát a „radikális baloldal” elleni politikai küzdelem mellett is.

„Kormányzóként nemet mondok Biden elnökre és a radikális baloldal programjára” – ígérte a republikánus kormányzójelölt az egyik politikai kampányhirdetésében. „Úgy vélem, rendkívül fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a Biden-adminisztráció hibás és kudarcos politikai lépéseire, valamint arra, milyen hatást gyakorolnak ezek Arkansas államra. Ha továbbra is ilyen sikertelen lesz (Biden elnök politikája), és továbbra is ilyen nehéz helyzetbe hozza a tagállamokat, akkor igen, abszolút felhívjuk rá a figyelmet, és továbbra is ezekről fogunk beszélni” – jelentette ki Sanders kedden.

Fehér házi szóvivőként ő volt a Trump-adminisztráció egyik legismertebb arca, mostani előválasztási kampányában pedig – sok más republikánus jelölthöz hasonlóan – Sanders is a korábbi elnök, Donald Trump retorikáját, gazdaság- és bevándorláspolitikai álláspontját, valamint az úgynevezett „kritikai fajelmélet” amerikai iskolai oktatásával kapcsolatos megközelítését hangoztatta.

Sanders kampányígérete volt az is, hogy fokozatosan kivezeti a tagállami jövedelemadót Arkansasban, jóllehet nem tett közzé részletes, évekre lebontott tervet ezzel kapcsolatban, és arról sem szólt: hogyan pótolná a kieső arkansasi költségvetési bevételt.

Sanders a keddi republikánus előválasztáson Doc Washburn korábbi rádiós műsorvezetőt és podcast-készítőt győzte le, és a 2022. novemberi félidős választásokon demokrata párti ellenfele Chris Jones atomfizikus és felszentelt lelkész lesz, aki már a kezdetektől vezetett az előválasztási kampányban, és kedden ő is megszerezte a Demokrata Párt hivatalos jelöltségét.

A republikánus és demokrata párti jelöltek a 2022. november 8-án esedékes félidős szövetségi kongresszusi és tagállami kormányzói választásokon mérhetik össze erejüket ellenfeleikkel.

Az arkansasi kormányzói választási verseny győztese november után Asa Hutchinson, még hivatalban lévő republikánus párti kormányzót követi majd a tagállam legmagasabb politikai posztján.

Asa Hutchinson, aki hivatalos politikai támogatásáról biztosította Sanderst, az arkansasi alkotmányban foglalt időbeli korlátozás miatt nem indulhat újra, ehelyett elképzelhetőnek tartja, hogy 2024-ben elindul a republikánus párti elnökjelöltségért.