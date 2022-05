Súlyos vádakkal illeti a lengyel elnök a német kormányt

Andrzej Duda a Lengyelországnak ígért tankszállítással kapcsolatban azzal vádolta a német kormányt, hogy megszegte a szavát.

Friedrich Merz, a CDU vezetője azt követeli a német kormánytól, tisztázza, miért nem tartotta be a Lengyelországnak tett ígéreteket a tankok cseréjéről. Merz a Welt hírcsatornának úgy fogalmazott, „a lengyel elnök vádjai súlyosak. Úgy tűnik, hogy a német kormány ígéretet tett a lengyel kormánynak, és azt nem tartotta be. A német kormánynak most mihamarabb tisztáznia kell, miért nem teljesíti vállalt kötelezettségeit”.

Andrzej Duda lengyel elnök elmondta: a berlini kormány Leopard harckocsikat ígért Lengyelországnak az Ukrajnának szállított lengyel harckocsik helyettesítésére. „Nem teljesítették ezt az ígéretet. És őszintén szólva nagyon csalódottak vagyunk emiatt” – mondta Duda a davosi Világgazdasági Fórum alkalmával a Welt televíziós csatornának.

„Nagyszámú harckocsit biztosítottunk Ukrajnának, mert úgy gondoljuk, hogy szomszédként ez a felelősségünk. (…) De a lengyel fegyveres erők harckocsiarzenáljának nagy részét német Leopard típusú harckocsik teszik ki, és nagy szükségünk lett volna arra a csereprogramra, amelyet Németország megígért” – mondta a lengyel elnök.