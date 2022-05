Ritkábban esznek húst a németek, kihagynak egy-egy étkezést a britek – egyre mélyülő válság van Európában

Sorra rontják a gazdasági előrejelzéseket a nemzetközi szervezetek. A háború, a rekordinfláció és az energiahordozókkal kapcsolatos bizonytalanság miatt a legerősebb európai gazdaságok is bajba kerülhetnek a következő hónapokban, és ezt a lakosság is érzi már. Egészen döbbenetes hírek érkeznek a gazdag nyugati országokból is: a németek például ritkábban esznek húst, mint korábban, a britek is inkább elhagynak egy-egy étkezést, de sokan elhalasztják a ruha- vagy bútorvásárlást, ami persze tovább súlyosbítja a válságot – hangzott el az M1 Híradójában.

Sorra rontják a gazdasági előrejelzéseket a nemzetközi szervezetek Az élemiszerárak szinte egész Európában drasztikusan megnőttek – írta a Mandiner. A lap szerint Németországban már jegyrendszert vezetnének be, amely elsősorban az alapélelmiszereket: a lisztet, tejet és a napraforgóolajat érintené. Hasonló a helyzet Görögországban is, ráadásul a görög szupermarketek már korlátozzák a megvásárolható hiánycikkek mennyiségét. Az emberek ugyanis pánikszerűen felvásárolták az alapélelmiszereket. Az Egyesült Királyságban pedig még rosszabb a helyzet. A britek negyede már kihagy napi egy étkezést, mert annyira megdrágultak az élelmiszerek – erről az Origo írt. A lap a Sky News hírtelevízió egyik kutatását szemlézve számolt be arról, hogy ötből három brit arra kényszerül, hogy kikapcsolja a fűtést a magas gázárak miatt, és a helyiek több mint negyede lemondta a kábel tv-előfizetését is. Az Egyesült Királyságban az orosz–ukrán háború következtében a benzin és a gázolaj ára történelmi magasságokba emelkedett. Ráadásul tízszázalékos inflációra számítanak a szakértők. A helyiek így attól tartanak, hogy a költségeik tovább fognak emelkedni. Miközben a válság egyre mélyebb, az Európai Bizottság az orosz energiától való függetlenedést tűzte ki célul. Magyarország azonban a kezdetektől azt az álláspontot képviseli, hogy az energia nem politikai, hanem ellátás- és gazdaságbiztonsági kérdés, és nem szabad észszerűtlennül, a saját kárunkra dönteni bizonyos kérdésekről. Közben a szakértők is arra figyelmeztetnek, ha az ellátásban zavarok lépnek fel, az társadalmi válságot is okozhat. „Az energiaárak növekedése minden területet érint" – mutatott rá a Klímapolitikai Intézet igazgatója M1-en. Litkei Máté emlékeztetett: az ipar működéséhez és a lakosság mindennapjaihoz is energiára van szükség, ezért nem mindegy, hogy ez mennyibe kerül. „Amikor fel akarjuk fűteni az otthonainkat, amikor háztartási gépeket akarunk üzemeltetni, amikor el akarunk jutni a gépjárművünkkel A-ból B-be, vagy amikor le akarunk valamit gyártani az mind energiát igényel. Tehát, akkor amikor emelkednek az energiahordozók ára, az egy általános árfelhajtó hatással van és az végső soron az inflációt is fel tudja hajtani." Litkei Máté hozzátette: az elmúlt évek tapasztalataiból jól látszik, hogy az Európai Unió minden válságra késve reagál, ezt bizonyítja a migrációs válság vagy a vakcinabeszerzések akadozó folyamata is. Ehhez képest hazánk már 2013-ban bevezette a rezsicsökkentést. Néhány hónapja pedig a kormány árstopról is döntött, amely az alapvető élelmiszerek és az üzemanyag árát is érinti, hogy ezzel is védje a magyar családokat az inflációtól.