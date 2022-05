Ő mészárolta le a kisiskolásokat Texasban, készülhetett a tervére

Uvalde polgármestere, Don McLaughlin a Fox Newsnak elmondta, hogy a lövöldözés során Ramos elbarikádozta magát az általános iskolában. A határőrség taktikai egységének (BORTAC) egyik ügynöke feltehetően lelőtte a feltételezett fegyverest.

A férfi a párharcban két rendőrt is eltalált, akik várhatóan kisebb orvosi beavatkozások után elhagyhatják a kórházat – számolt be róla a Fox News.

A CNN amerikai televíziónak nevük elhallgatását kérő hatósági források elmondták, hogy az iskolai lövöldözés feltételezett elkövetője feltehetően lelőtte a nagymamáját is, mielőtt az iskolához ment volna.

Ramos a lövöldözés előtt furcsa képeket osztott meg saját közösségi oldalán, majd a jelek szerint kegyetlen tervét egy ismerősével is megosztotta.

Authorities in #Uvalde , Texas say Salvador Raimondo Ramos, 18, is the gunman who killed his grandmother before murdering 14 young children at a school & a teacher. Two officers were also shot but survived. He was reportedly killed by responding police. https://t.co/5RAfTmRBJq pic.twitter.com/ji6wQfR1Qr

Az első, május 12-én küldött üzenetben Ramos azt kérdezte a nőtől:

„Újra megosztod majd a fegyveres képeimet?” Mire a nő visszakérdezett: „Alig ismerlek, és te megjelölsz egy fegyverekkel teli képen?” A férfi a gyilkosság reggelén utoljára még üzent a nőnek:

A nő a támadást követően instagramra feltöltött bejegyzésében azt írta, hogy nem ismeri az elkövetőt. Hozzátette, hogy csak azért levelezett Ramosszal mert félt tőle.

How was this not a red flag just four days ago! The stupidest things get banned from social media but this psycho SALVADOR RAMOS posts his murder weapons and nobody cares.

He is the Robb Elementary School Shooter in Uvalde Texas. RIP to all accept the killer pic.twitter.com/UXMMBEA38O

