Légpuskával lövöldözött járókelőkre a texasi mészáros – barátai vallottak Salvador Ramosról

ELŐZMÉNYEK:

A 18 éves Salvador Ramos kedden golyóálló mellényben, kézifegyverrel és sorozatlövő gépkarabéllyal felfegyverezve lépett be a Robb Általános Iskola épületbe, a texasi Uvalde városában és válogatás nélkül lőni kezdett. A fiú legalább 19 diákot és három tanárt ölt meg, mielőtt az egyik helyszínre érkező rendőr végzett vele. A támadó – aki a mészárlás előtt nagymamáját is lelőtte, aki túlélte mindezt – tűzharcba keveresett a rendőrökkel, és két egyenruhást megsebesített.

Ramos egyik nagyon közeli barátját, a szintén 18 éves Santos Valdez Jr.-t teljesen ledöbbentették a történtek. A fiú utoljára két órával a támadás előtt találkozott Ramosszal az iskolában. Elmondása szerint akkor már érezte, hogy a barátja körül valami nagyon megváltozott.

Az alapjában véve csendes és visszahúzódó Ramos a merényletet megelőző hetekben mintha kifordult volna önmagából és egészen meghökkentő dolgokat művelt. Valdez Jr. a tanúja volt, amikor Ramos késsel vágta fel az arcát.

„Kint voltunk a parkban, amikor megjelent az arcán valamiféle vágásokkal, és azt mondta, hogy megtámadta egy macska. Később aztán elmondta az igazat, hogy megvágta az arcát egy késsel. Teljesen meghökkentem, azt mondtam neki, hogy tesó, miért tettél ilyet? Ő pedig azt válaszolta, hogy pusztán szórakozásból csinálta” – mondta Valdez a Washington Postnak.

Valdez Jr. arról is beszámolt a lapnak, hogy Ramos többször kocsikázott egy másik barátjával a városban, és légpuskával találomra lövöldözött az emberekre, illetve tojásokkal dobálta meg a parkoló autókat.

