Kész a „partygate” jelentés a koronavírus-zárlat idején tartott Downing Street-i bulikról

A brit kormány várhatóan szerdán megkapja a vizsgálati jelentést azokról a Downing Street-i partikról, amelyeket a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt szigorú korlátozások idején tartottak, nem egyszer Boris Johnson miniszterelnök részvételével.

A vizsgálatot Sue Gray, a brit közigazgatási szolgálat magas beosztású tisztviselője irányította.

A vizsgálati jelentés tartalmát a kormány valószínűleg hamarosan – nem kizárt, hogy már szerdán – nyilvánosságra hozza.

A Gray-vizsgálatról azonban már január végén megjelent egy előzetes, 12 oldalas összefoglaló, amely egyebek mellett megállapította, hogy a kérdéses rendezvények legalább egy része súlyos mértékben megsértette a kormány meghatározó posztjain dolgozóktól elvárt magas szintű normákat, valamint azokat a korlátozásokat is, amelyekhez az adott időszakokban a brit lakosságnak tartania kellett magát.

A közkeletűen “partygate” néven emlegetett ügy Johnson 2019-ben kezdődött miniszterelnöki időszakának eddigi legnagyobb belpolitikai botrányává fajult.

Az ügyben lezajlott egy külön rendőrségi vizsgálat is, amelynek eredményeként a Scotland Yard összesen 126 pénzbírságot rótt ki 83 kormánytisztviselőre és hozzátartozóra, köztük a miniszterelnök feleségére, Carrie Johnsonra és Rishi Sunak pénzügyminiszterre.

Boris Johnson a modern brit politikatörténetben az első olyan, hivatalban lévő miniszterelnök, akit törvénysértés miatt hatósági szankcióval sújtottak.

E vizsgálatok és büntetések előzményeként az év elején kiderült, hogy a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalban és más kormányintézményekben a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt szigorú korlátozások idején több kerti partit, társasági összejövetelt is tartottak, nem egyszer Boris Johnson részvételével.

A kormányfő többször is hivatalosan elnézést kért, azonban számos alkalommal jelezte azt is, hogy nem kíván távozni tisztségéből, jóllehet ezt az ellenzék mellett a Johnson vezette Konzervatív Párt soraiból is sokan követelik.

Az ügyben mindazonáltal várható egy parlamenti szakbizottsági vizsgálat is annak megállapítására, hogy Boris Johnson félrevezette-e az alsóházi képviselőket a zárlatok idején tartott, a rendőrség által törvénysértőnek minősített összejövetelek ügyében, amelyekről többször is kijelentette, hogy vagy nem történtek meg, vagy nem sértették meg az akkor érvényben volt korlátozásokat.

A brit kormány által kidolgozott magatartási szabályok egyértelműen elvárják minden olyan kormánytag lemondását, akiről bebizonyosodik, hogy bármilyen ügyben tudatosan félrevezette a parlamentet.

A címlapfotón egy tüntető a londoni kormányfői rezidencia, a Downing Street 10. előtt 2022. január 12-én. Boris Johnson brit miniszterelnök a nap folyamán elnézést kért a koronavírus-járvány megfékezésére 2020 tavaszán elrendelt zárlat idején rendezett Downing Street-i kerti parti miatt, elismerve, hogy jelen volt az összejövetelen. (Fotó: MTI/EPA/Andy Rain)