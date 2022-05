Iskolakerülő volt a texasi mészáros

Aggódó szülők gyülekeztek a helyi kórház bejáratánál a Texas állambeli Uvalde városában. Sokan ekkor még nem tudták: túlélte-e gyermekük a tragédiát.

„Semmit nem mondanak, még annyit sem, hogy jól vannak-e. Még várunk, egyik szülő sem tud semmit” – mondta egy édesapa.

Gyászoló családok gyülekeztek az általános iskola bejáratánál is, ahol nem sokkal korábban a borzalom történt: egy golyóálló mellénybe öltözött, kézifegyverrel és sorozatlövő gépkarabéllyal felfegyverzett merénylő lépett be az épületbe és válogatás nélkül lőni kezdett. Az intézményben másodikos, harmadikos, valamint negyedikes diákok és tanáraik voltak.

Az ámokfutásnak éppen arra járó határőrök vetettek véget: tűzpárbaj alakult ki a fegyveres és az egyenruhások között, akik végül lelőtték a merénylőt. Két határőr megsérült, egyiküket a fején ért találat, mindkettejük állapotát sikerült stabilizálni.

Authorities in #Uvalde, Texas say Salvador Raimondo Ramos, 18, is the gunman who killed his grandmother before murdering 14 young children at a school & a teacher. Two officers were also shot but survived. He was reportedly killed by responding police. https://t.co/5RAfTmRBJq pic.twitter.com/ji6wQfR1Qr

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) May 24, 2022