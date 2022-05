Iskolai mészárlás Texasban: több eltűnt gyermeket még mindig keresnek

Továbbra is keresik azokat a diákokat, akik nem jelentkeztek családtagjaiknál a legalább 21 halálos áldozatot követelő texasi általános iskolai lövöldözést követően. Az eltűnt gyermekek között van két tízéves kislány is. A hozzátartozók a hosszú várakozás miatt a legrosszabbtól tartanak.

Mint arról korábban beszámoltunk, legalább 19 diák és két tanár is meghalt egy iskolai lövöldözés során a Texas állambeli Uvalde városában helyi idő szerint kedden 12 óra előtt.

Greg Abbot, Texas állam kormányzója korábban elmondta: a feltételezett lövöldöző, akit a 18 éves Salvador Ramosként azonosítottak szintén meghalt. Az első hírek szerint a helyszínre érkező rendőrök lőtték le. A kormányzó beszámolója szerint a feltételezett elkövetőnél „kézi fegyver és puska” is lehetett, amikor tüzet nyitott a San Antonio városától 85 mérföldre nyugatra található uvaldei Robb Általános Iskolában. A republikánus politikus beszámolója szerint két tisztet is meglőttek, de – mint fogalmazott – ők várhatóan életben maradnak.

Továbbra is keresnek azonban két tízéves kislányt, akik a lövöldözés óta nem jelentkeztek családjuknál. Egyikük, Annabelle Guadalupe Rodriguez édesapja a lány fényképét bocsátotta rendelkezésre abban a reményben, hogy megtalálják és hazatérhet – számolt be róla a Fox News.

NEW: The father of 10-year-old Annabelle Guadalupe Rodriguez tells us his daughter is missing following the mass shooting at Robb Elementary School in Uvalde, TX, where she is a student. He provided her photo to Texas Rangers. Many parents going through this tonight. @FoxNews pic.twitter.com/cVBF0aE4EM — Bill Melugin (@BillFOXLA) May 24, 2022

Az Egyesült Államok történetének második legsúlyosabb iskolai lövöldözésében szintén eltűnt a tízéves éves Elijah Cruz Torres, akinek a családja rettenetesen aggódik. A negyedik osztályos tanuló nagyapja a Fox Newsnak elmondta, attól félnek, hogy meghalt.

NEW: This is 10 y/o Elijah Cruz Torres, a fourth grader at Robb Elementary School in Uvalde, TX. Her grandfather tells me she is missing, and they are worried sick. She didn’t want to go to school today, but they told her she has to. He is waiting for any news on her. @FoxNews pic.twitter.com/Gp3ocVHPPV — Bill Melugin (@BillFOXLA) May 25, 2022

A Robb Általános Iskola közelében található, újraegyesítési centrumként is szolgáló szabadidőközpontban már több tucat hozzátartozó gyűlt össze, mivel az ő gyermekük is eltűnt. Miközben türelmetlenül várják a híreket, a hosszas várakozás miatt néhányan a legrosszabbtól tartanak.

A nagymamáját is lelőhette

Hírügynökségi információk szerint a feltételezett elkövető a helyi közösség lakója volt. Uvalde rendőrfőnöke, Pete Arredondo egy sajtótájékoztatón azt mondta: a fegyveres egyedül követte el tettét. A sérültek számát egyelőre nem határozták meg pontosan, de Arredondo szerint „több sérült is van”. A Robb Általános Iskolában alig 600 diák tanul, és a rendőrfőnök elmondása szerint második, harmadik és negyedik osztályos tanulók voltak az intézményben.

A San Antonio-i Egyetemi Kórház a Twitteren közölte, hogy két sérültet szállítottak hozzájuk az uvaldei iskolából, egy gyermeket és egy felnőttet. Mint írták: mindkét sérült – egy 66 éves nő és egy 10 éves lány – állapota válságos. Az Uvalde Memorial Hospital korábban azt közölte, hogy 13 gyermeket szállítottak az intézménybe.

A CNN amerikai televíziónak nevük elhallgatását kérő hatósági források elmondták, hogy az iskolai lövöldözés feltételezett elkövetője feltehetően lelőtte a nagymamáját is, mielőtt az iskolához ment volna. Roland Gutierrez, Texas állam szenátusának demokrata tagja a hatóságoktól kapott információkra hivatkozva közölte: a nőt helikopterrel szállították San Antonioba, és még életben van.

Ramos a lövöldözés előtt furcsa képeket osztott meg saját közösségi oldalán, majd a jelek szerint kegyetlen tervét egy ismerősével is megosztotta.

How was this not a red flag just four days ago! The stupidest things get banned from social media but this psycho SALVADOR RAMOS posts his murder weapons and nobody cares.

He is the Robb Elementary School Shooter in Uvalde Texas. RIP to all accept the killer pic.twitter.com/UXMMBEA38O — Egypt Thompson (@Egyptthompson) May 24, 2022

Címlapfotó: A biztonsági erők tagja kísér egy hozzátartozót a texasi Uvalde város Robb Általános Iskolájánál (MTI/AP/The San Antonio Express-News/William Luther)