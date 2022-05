A búvároknak köszönheti az életét a bajba jutott bálna

A 12 méteres hosszúszárnyú bálnát egy hajóról észlelték Mallorca keleti partjaitól öt kilométerre – írja az Origo.

A palma de mallorca-i akvárium tengeri mentőközpontja a riasztásra lépett akcióba. A 32 éves Gigi Torras tengerbiológus, a mentőcsapat tagja kedden a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a bálna megmentése volt eddigi élete legjobb születésnapi ajándéka.

A bálna annyira beletekeredett egy vörös halászhálóba, hogy még a száját sem tudta kinyitni.

In a gripping underwater rescue, Spanish divers have freed a 12-metre long humpback whale entangled in an illegal drift net off the Balearic island of Mallorca. https://t.co/BlRgyBrVcU

