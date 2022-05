Véres razzia a riói nyomornegyedben

Korábban a G1 helyi hírportál a hatóságokra hivatkozva tizenegy halottról jelentett, de a helyi idő szerinti délutáni órákban további holttestek kerültek elő.

A G1 tudomása szerint a Comando Vermelho (Vörös kommandó) nevű bűnszervezet vezetőinek elfogására indított rendőrségi akció nyomán heves tűzpárbaj tört ki.

Eleven people are killed in a shootout between Brazilian police and the Comando Vermelho crime gang in a Rio de Janeiro favela. https://t.co/FwO9Sq4GyG

— Offstream News (@offstream_news) May 24, 2022