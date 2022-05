Nem tűrik az abortuszról folytatott párbeszédeket a Facebook anyavállalatánál

Az amerikai Meta Platforms emberi erőforrásokért felelős alelnöke azt közölte az alkalmazottakkal, hogy tilos az abortuszról beszélni a cég belső kommunikációs alkalmazásán, a Workplace-en.

A cég belső, tiszteletteljes kommunikációs irányelvek részét képező szabály – amelyet a Meta (a Facebook új neve) 2019-ben vezetett be, de mindeddig nem volt publikus – megtiltja az alkalmazottaknak, hogy az abortusz helyességéről vagy helytelenségéről, az abortusz elérhetőségéről vagy jogairól, valamint a témával kapcsolatos politikai, vallási és humanitárius nézetekről beszéljenek – számolt be róla belső forrásokból megszerzett dokumentumokra hivatkozva a Verge technológiai és tudományos témákkal foglalkozó híroldal.

Azt követően, hogy az elmúlt hetekben kiszivárgott az amerikai legfelsőbb bíróság egyik határozattervezete, mely szerint az alkotmánybíróságként működő testület eltörölné a művi terhességmegszakítást legalizáló 1973-as ítéletét, néhány alkalmazott felszólította a vezetőséget, hogy törölje el az irányelvet. Érvelésük szerint a tilalom ellentétben áll azzal, hogy az alkalmazottak „tisztelettudóan” beszélhetnek olyan egyéb megosztó témákról, mint a Black Lives Matter, a bevándorlás és a transzneműek jogai.

Egy múlt heti dolgozói értekezleten a Meta emberi erőforrásokért felelős alelnöke, Janelle Gale azonban azt mondta, hogy ez nem lehetséges, hiszen az abortusz a legmegosztóbb téma, amelyről így is a legtöbb panasz érkezik az alkalmazottak részéről.

Úgy fogalmazott, hogy még ha az emberek igyekeznek is tiszteletteljesen kommunikálni véleményüket az abortuszról, akkor is érezhetik azt mások, hogy a nemük vagy a vallásuk miatt támadják őket – derült ki a The Verge által megszerzett hangfelvételből.

