Egy tízéves kislány mentette meg a tizenegy túszul ejtett férfit

A kislány hétfőn az egyik lépcsőház előtt egy 20 jüanos (kb. 1000 forint) bankjegyre bukkant az észak-kínai Baotou-ban, amelyen egy segélykérő üzenetet vett észre. A bankjegyre azt írták, hogy 11 embert tartanak túszként egy épület harmadik emeletén, amelyet fegyveres bandatagok őriznek – írta a South China Morning Post.

A lány megmutatta az üzenetet a családjának, amely hétfőn riasztotta is a rendőrséget, majd a kislány elvezette a rendőröket a lépcsőház elé, amely előtt a bankjegyet megtalálta. Így bukkantak rá végül a 11 fogvatartott férfira, akiket állítólag egy piramisjátékot folytató banda tartott fogva.

Chinese girl, 10, praised as hero after helping save 11 people held prisoner by a violent crime gang-run pyramid organisation https://t.co/o5B4xUsbOO

— MSN Singapore (@MSN_Singapore) May 20, 2022