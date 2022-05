Egekben a földgáz, az áram és a benzinárak Európában – grafikonokon mutatjuk, mennyivel emelkedtek

Ezen a héten is folytatódnak a tárgyalások az Oroszország elleni olajembargóról. Továbbra is főszerepet kap Magyarország a megbeszéléseken, az uniós nyilatkozatok szerint elsősorban a magyar kormányon múlik, hogy lesz-e közös embargó. Orbán Viktor kormányfő az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel tárgyalt, és azt mondta, megoldást kell találni a magyar aggályokra. A nyugati politikusok úgy látják, hogy az oroszok elleni büntetőintézkedések működnek, nem baj, ha fáj, el kell viselni – közölte az M1 Híradó.

Folytatódnak a tárgyalások az Oroszország elleni olajembargóról

A nyolc lejt is meghaladja a benzin literenkénti ára egy kolozsvári benzinkúton, ami átszámítva több, mint 600 forint. A gázolaj ennél is drágább, majdnem 700 forint. Romániában egy év alatt csaknem 59 százalékkal drágult a gázolaj.

A bukaresti kormány ugyan tárgyalt az árplafon bevezetéséről, és az áfacsökkentés is szóba került, de eddig nem avatkozott be.

A szomszédos Ausztriában sem sokkal olcsóbb a tankolás. Egy a magyar határhoz közeli benzinkúton – jelenlegi árfolyamon számolva – több, mint 680 forintot kérnek egy liter benzinért. Európai összehasonlításban Ausztria még az olcsóbb országok közé tartozik.

Egy liter 95-ösért Norvégiában kell a legtöbbet fizetni, átszámítva több mint 900 forintot. De nem sokkal marad el a norvégiai üzemenyagáraktól Hollandia, Németország vagy éppen Görögországban sem.

Az Európai Unió tagországai közül nálunk a legolcsóbb az üzemanyag. A magyar kormány tavaly novemberben vezette be az üzemanyagárstopot, amivel 480 forinton befagyasztotta a gázolaj és a benzin árát.

Nemcsak az üzemanyagárak, hanem a gáz és az áram is rekordszintre emelkedett Európában, nagyrészt az ukrajnai háború miatt.

A német városokban már olyan megterhelőek az energiárak, hogy a közvilágításon is spórolnának. Weimarban például június elsejétől fél órával később kapcsolják fel és egy órával korábban kapcsolják le az utcai lámpákat. Mainzban pedig azt fontolgatják, hogy csökkentik a gyalog- és a kerékpárutak világítását.

Az Origo összegyűjtötte, hol emelkedett legnagyobb mértékben az áram ára tavalyhoz képest. Svédországban, ahol a háztartások többsége árammal fűt, több mint 32 százalékkal kell többet fizetni a szolgáltatóknak. A belga és a spanyol lakossági fogyasztókat egyaránt 100 százalékos drágulás sújtja, Észtországban 119 százalékkal nőtt az áramszámla, Olaszországban még ennél is többel, 131 százalékkal.

De a földgáz ára is az egekben van több európai országban. Lettországban az idén több mint 440 százalékkal kell többet fizetni a földgázért, mint 2021-ben. Romániában 300, Horvátországban pedig 270 százalékos a drágulás.

Az elszabaduló energiárak és az olajembargó a hétfői parlamenti ülésen is téma volt. Menczer Tamás államtitkár azt mondta: az elszálló európai árakkal szemben a magyar családok biztonságban vannak, ugyanis védi őket a kormány által 2013-ban bevezetett rezsicsökkentés.

„Európában ma az a helyzet, hogy a rezsiárak megduplázódtak, megháromszorozódtak, sőt akár a négyszeresét is fizetik a korábbi áraknak. Ezzel szemben Magyarországon az ország energiaellátása biztosított, és a rezsicsökkentést is, ahogyan eddig is megvédtük, a jövőben is meg fogjuk védeni” – jelentette ki Menczer Tamás.

Az államtitkár hozzátette, a Brüsszel által tervezett olajembargó jelenlegi formájában egy ledobott atombomba lenne a magyar gazdaságra nézve, és katasztrófát idézne elő. Ezért azt a magyar kormány nem tudja támogatni, ugyanis nem szeretné, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg az ukrajnai háború árát.

Hétfőn videókapcsolaton keresztül tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével az energia- és az élelmiszer-biztonság ügyéről. A megbeszélésen Orbán Viktor ismét kiállt Magyarország energiabiztonsága mellett. Hangsúlyozta: a magyar ellátási aggályokra megoldást kell találni, mielőtt bármilyen szankciót bevezet az unió.

