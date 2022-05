Diploma nélkül is milliókat kapott az egyetemétől

Max Mendoza kitartó diák volt és nyereséges is, ugyanis az 52 éves bolíviai férfi 32 évig volt hallgatója a bolíviai állami egyetemnek, de sosem diplomázott, ugyanakkor „diákévei” jelentős részében állami fizetést kapott a hallgatói önkormányzat vezetőjeként.

Hétfőn azonban letartóztatták Mendozát, és féléves nyomozást rendeltek el az ügyében annak gyanújával, hogy bűncselekménynek minősült államilag finanszírozott ténykedése.

Mendoza 1990-ben iratkozott be az egyetemre, az évek során sikertelenül próbált lediplomázni egyebek között ipari mérnökségből, agrártudományból, illetve jogtudományból. Sikertelen vizsgái ellenére az évekig különböző tisztségeket töltött be az egyetem hallgatói önkormányzatában, majd 2018-tól a Bolívia Egyetemi Konföderációjának, az ország legfőbb hallgatói képviseletének elnöke lett. Ez utóbbi tisztség havi háromezer dolláros (több mint egymillió forintos) fizetéssel járt, ami a helyi minimálbér tízszerese – derül ki a The Washington Post cikkéből.

Javier Vargas, az ügyben illetékes bíró rámutatott arra is, hogy Mendoza ennyi éven át el sem láthatta volna a képviseleti tisztséget, ugyanis nincs meg az ehhez megfelelő végzettsége.

A koronavírus-járvány is jól jött Mendozának, ugyanis az ügyészség szerint a férfi arra használta ki, hogy az oktatási intézmények bezártak ebben az időszakban, hogy meghosszabbítsa hivatali idejét.

Azonban nemcsak Mendoza ellen indult eljárás, hanem több más „hosszan szolgáló” diákvezető ellen is. Ez a teljes körű vizsgálat pedig valószínűleg azért robbant ki az országban, mert sokan sérelmezik, hogy egyes diákvezetők visszaélnek az állami egyetemek széles körű autonómiájával.

A közfelháborodás pedig annak nyomán erősödött fel újra, hogy május elején négy diákot agyontapostak és több mint hetvenen megsérültek a délnyugat-bolíviai Potosi város egyetemén, amikor a tömeg pánikba esett egy könnygázgránát robbanása miatt. Sokan úgy vélik, a támadással a hallgatói önkormányzati választásokat akarták megakadályozni.

A címlapfotó illusztráció.