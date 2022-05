Morawiecki: Norvégia osztozzon gigantikus gázbevételén!

A lengyel kormányfő, akit a Bloomberg amerikai hírügynökség idéz, és aki vasárnap egy ifjúsági csoport találkozóján válaszolt a kabinet energiapolitikáját firtató kérdésre, elmondta: a szénerőművekre támaszkodó Lengyelország a megújuló energiaforrásokra és az atomenergiára kíván átállni, miközben leállítja az Oroszországból és bizonyos „arab” országokból származó olaj- és gázszállításokat.

– fogalmazott Morawiecki.

Ukraine TSO calls force majeure on flows via Sokranivka

Russian supply concerns continue to unnerve the European gas market. https://t.co/BLqY61LjsI#energy pic.twitter.com/bm6W3jHKOa

— Timera Energy (@TimeraEnergy) May 11, 2022