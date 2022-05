Majdnem tragédiába torkollott az oroszlánt heccelő gondozó bemutatója

Lion attacks zookeeper ripping off his finger in front of horrified visitors https://t.co/5sC7OPvSRj pic.twitter.com/0WP4NzFXxA

A hecc kedvéért egy kis bemutatót tartott egy jamaicai állatkert gondozója. Bedugta a kezét az oroszlán ketrecébe, hogy megsimogassa és hergelje a morgó nagymacskát, de gyorsan megbánta a döntését, amikor az állat ráharapott az ujjára és letépte azt.

A Twitterren közzétett videón látható, ahogy az állatkert egyik gondozója mintegy 15 látogató szeme láttára dugja be az ujját a ketrecen keresztül. Balga módon nem vesz tudomást az oroszlán vicsorgásáról, sőt, még tapsol is a feldühödött állatnak. Az oroszlán abban a pillanatban ráharapott zaklatója ujjára, a rémült látogatók ezek után már csak a fájdalomtól ordító gondozót látták, amint megpróbálja ujját kirángatni az állat szájából – írja cikkében a Daily Star.

Nyugalom megzavarására alkalmas videó!

So I decided to slow this down to see if the finger was gone…WTAF pic.twitter.com/iYpRpvEAVc

— Endangered Middle-cla$$ (@NarkoGREEN) May 21, 2022