Sokkal gyorsabban terjednek a vírusról szóló hírek, mint maga a betegség. Az Afrikából származó vírus eddig nagyjából 15 országban jelent meg, 100–200 ember kaphatta el, szinte kivétel nélkül enyhe tüneteik vannak. Mégis egyre inkább uralni kezdi a sajtót ez a téma. A nagy kérdés, hogy erre mit lépnek a politikusok. Belgiumban már karanténba zárják a betegeket, Bajorország pedig fekete himlő elleni oltást rendelt – közölte az M1 Híradó.

Letarolja a nemzetközi médiát a majomhimlő

Napról napra egyre több a majomhimlőgyanús eset az Egyesült Királyságban. Eddig több mint 50 fertőzést jelentettek. A brit hatóságok szerint a tüneteket mutató betegek egy része egyáltalán nem járt Közép- vagy Nyugat-Afrikában, ahonnan a vírus származik.

A betegség lázzal, izomfájdalommal, duzzadt nyirokcsomókkal és fejfájással kezdődik. Arra figyelmeztetnek, hogy aki észlel magán ilyen tüneteket, az 21 napra vonuljon karanténba.

„Alapvetően egy nagyon ritka betegségről van szó, eddig úgy tűnik, hogy a fertőzés nem súlyos. De fontos, hogy szemmel tartsuk a vírus terjedését”

– mondta a brit kormányfő. Boris Johnson azt mondta: tudomása szerint az Egyesült Királyságban még senki sem halt bele a majomhimlőbe.

Eddig mintegy 15 országban mutatták ki a fertőzést, az viszont nem világos, hogy az afrikai kontinensen kívül hogyan jelenhetett meg a vírus. Tudósok szerint ugyanakkor kicsi az esély arra, hogy a majomhimlő olyan járványt okozzon, mint a koronavírus.

„A fertőzés átvitele szoros fizikai érintkezés útján történik. Elsősorban azokra kell figyelnünk, akiknél kiütéseket észlelünk, de figyelmeztetni kell azokat is, akikkel a betegek kapcsolatba kerültek, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését” – mondta Maria van Kerkhove, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) munkatársa.

A WHO szerint eddig mintegy 100 megerősített és fertőzésgyanús esetről tudni. Európában Németország, Belgium, Franciország és Spanyolország jelentette az első eseteket, de vasárnap egy osztrák férfi szervezetében is kimutatták a vírust. Hétfőn pedig már Dániában is megjelent: egy Spanyolországból hazatért turistánál észlelték a tüneteket. A dán egészségügyi hatóságok szerint a férfi karanténba került és a felvették a kapcsolatot a hozzátartozóival.

A majomhimlő ötven év után először okozott tömeges megbetegedést Afrikán kívül. A vírus ellen egyelőre nincs vakcina, ezért legtöbbször a fekete himlő elleni oltóanyagot adják be a fertőzötteknek, mert az ad védelmet a betegség súlyos lefolyása ellen.