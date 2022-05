Fegyver helyett bébitápszert szállít a C–17-es az Egyesült Államokba

Vasárnap érkezett Németországból Indianapolisba egy amerikai katonai repülőgép több mint 70 000 kiló babatápszerrel.

A Nestlé tápszerekkel megrakott, az indianapolisi nemzetközi repülőtérre érkező gépet Tom Vilsack mezőgazdasági miniszter fogadta – írja a The Washington Post.

Agriculture Secretary Vilsack met the plane today and just said the #formula on it will “take care of 9,000 babies and 18,000 toddlers for a week” pic.twitter.com/Jj0aFP6TpG — Jo Ling Kent (@jolingkent) May 22, 2022

Vilsack a Twitteren azt írta, „ez a szállítmány orvosi célú, olyan csecsemőkön segít, akiknek speciális táplálkozási igényeik vannak, és speciális tápszert igényelnek”. A tisztviselő a repülőtéren újságíróknak azt mondta, hogy a beérkező mennyiség „kilenvezer csecsemő és tizennyolcezer kisgyermek ellátását biztosítja egy hétig”.

I’m in Indianapolis, where the first shipment of formula brought to the United States under Operation Fly Formula arrived this morning. This shipment of formula serves a critical medical purpose and will help infants with specific dietary needs requiring specialized formula. pic.twitter.com/BIrTfSo0X5 — Secretary Tom Vilsack (@SecVilsack) May 22, 2022

A Fehér Ház a hét végén azt közölte, hogy a következő napokban további 114 raklap tápszer érkezik az Egyesült Államokba. A szállítmányok mindösszesen 1,5 millió, mintegy 2,4 deciliteres palack megtöltésére elegendők. A Biden-kormányzat vasárnap jelentette be, hogy a védelmi termelési törvényt felhasználva két vállalatnak ad elsőbbséget a tápszerek gyártásához szükséges összetevők vagy berendezések beszerzéséhez.

A helyettes államtitkár fogalmazása szerint éjjel-nappal dolgoznak

Az Abbott Nutrition csecsemőtápszer-gyártó elsőbbségi megrendeléseket adhat le a cukorra és a kukoricaszirupra, a Reckitt egészségügyi és táplálkozási termékeket gyártó cég pedig elsőbbségi megrendeléseket adhat le a világjárvány alatt korlátozás alá eső filterekre. Dawn O’Connell, az amerikai egészségügyi és humán szolgálat helyettes államtitkára sajtóközleményében jelezte, „éjjel-nappal dolgozunk, hogy mindent megtegyünk azért, hogy a csecsemőtápszerek biztonságos ellátása minél gyorsabban helyreálljon, ide tartozik a beérkező nemzetközi járatok logisztikájának koordinálása, valamint az alapvető összetevők és anyagok ellátási láncának megerősítése”.

Mivel nem állt rendelkezésre kereskedelmi repülőgép, a védelmi miniszter péntek este hagyta jóvá, hogy katonai repülőgépeket használhassanak a szállításokra. Karine Jean-Pierre, a Fehér Ház sajtótitkára az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta,

ez a folyamat általában két hétig szokott tartani a kormányzat „kulisszák mögött végzett munkája miatt”, azonban mindez körülbelül három nap alatt lezajlott.

Hozzátette, „ez az elnök elkötelezettségét bizonyítja, minden eszközt megragad, hogy több csecsemőtápszer kerüljön a piacra, és az Operation Fly Formula az egyik eszköz, amelyet ehhez használunk”. A Fehér Ház még szerda este jelentette be, hogy Joe Biden amerikai elnök a koreai háború idején született védelmi gyártási törvény alapján oldaná meg a bébitápszerhiányt.

Brian Deese, a nemzetgazdasági tanács igazgatója becslése szerint a vasárnapi szállítmány a speciális, orvosi minőségű tápszerekhez szükséges mennyiség mintegy 15 százalékát fedezi. Nem most kezdődtek a problémák

A tápszerhiány a globális ellátási lánc zavarai miatt alakult ki, majd akkor súlyosbodott, amikor az Abbott a Michigan állambeli Sturgisban található üzemében gyártott termékeket egy higiéniai botrány után. Utóbbi azért tört ki, mert a tápszertől négy csecsemő megbetegedett, kettő közülük később életét vesztette. A létesítményt bezárták, de az élelmiszer- és gyógyszerügyi hivatal (FDA) azonban azóta megegyezett az Abbott-tal az újranyitásról.

Robert Ford, az Abbott vezérigazgatója szombaton azt mondta, a vállalat arra számít, hogy június első hetében biztonságosan újranyithatják a gyárat, az újranyitás után azonban hat-nyolc hét, mire a termék a boltokban kapható lesz. Ford hangsúlyozta, „június végére több tápszert fogunk szállítani az amerikaiaknak, mint januárban, a visszahívás előtt”.

Michael Mullen admirális, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának korábbi elnöke vasárnap az ABC News This Week című műsorában úgy fogalmazott, „nagyon biztató”, amit az amerikai csapatok két nap alatt elvégeztek. „Egy C–17-es, amely Németországba szállított volna tarackokat Ukrajnának, visszafordult, és majdnem 32 tonna bébiételellel megérkezett” – mondta. A tápszert az FDA teszteli, utána kerül a rászorulókhoz.

Vasárnap Eric Adams, New York polgármestere szükségállapotot hirdetett a tápszerhiány miatt.

Már tavaly szeptemberben lehetett látni, hogy baj lesz

A bébitápszerhiányról először januárban a Wall Street Journal számolt be, azóta azonban tovább súlyosbodott a helyzet, és számos üzlet már készlethiánnyal küzd az Egyesült Államokban. Az amerikaiak egyébként 2021-ben 4,3 milliárd dollárt költöttek bébitápszerekre, ami 4,5 százalékos növekedést jelent 2020-hoz képest. A hirado.hu cikke arra is felhívta a figyelmet, hogy az alapvető problémát az ellátási láncok jelentik, sőt, egyes helyeken már anyatejet bocsátottak áruba.

Mindeközben a csípős hangvételéről híres konzervatív amerikai lap, a Hot Air élesen bírálja a Biden-kormányzatot, kiemelve azt a tényt, hogy állítólag „nagyon gyorsan cselekedett”, és felteszi a kérdést, mennyire relatív fogalom ez, hiszen már 2021 szeptemberében arról írt a The New York Times, hogy a pánikvásárlások miatt készlethiány alakult ki más termékek mellett a bébitápszerből is.

Címlapfotó: Wikipédia