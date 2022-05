A felismerhetetlenségig égett le egy komp, többen meghaltak a tűzben

A tájékoztatás szerint a hajón 134-en utaztak, de a legtöbb utast és a legénység tagjait sikerült kimenteni. Heten eltűntek, huszonhárman megsérültek, közöttük van a komp kapitánya is. Az M/V Mercraft 2 nevű hajó a Quezón tartománybeli Real város kikötőjéhez közeledett Polillo szigetéről.

Az utasok és a legénység tagjai közül sokan a vízbe ugrottak, másokat pedig a környéken lévő hajók mentettek ki – közölték a parti őrség tisztviselői, hozzátéve, hogy egy helikopter is segít az eltűntek keresésében.

