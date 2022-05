Orbán Viktor: Magyarország nem támogatja az észszerűtlen brüsszeli döntéseket

Magyarország és Szerbia számíthat egymásra, ez a két ország biztonságban van, legyen szó gázról, vagy éppen élelmiszeripari termékekről. Erről Orbán Viktor beszélt Újvidéken, ahol a szerb elnökkel közösen nyitották meg a nemzetközi agrárvásárt. A két politikus egyetértett abban, hogy az egész világra nagyon nehéz tél vár. Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország nem fogad el olyan brüsszeli döntéseket, amelyek gazdaságilag észszerűtlenek – közölte az M1 Híradója.

Orbán Viktor: Észszerű gazdasági döntésekre van szükség

Kiaknázni a szerbiai piacban rejlő lehetőségeket, terjeszkedni a szomszédos országban – főként ez a célja annak a 35 exportképes magyar vállalatnak, amelyik részt vesz az idei Újvidéki Nemzetközi Vásáron.

Az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár a régió legjelentősebb agrár rendezvénye, melynek idei díszvendége Magyarország.

Magyarország és Szerbia számíthat egymásra – mondta Orbán Viktor a vásár megnyitóján. A miniszterelnök hozzátette: látni az inflációt, a növekvő árakat, a fenyegető éhínséget a világ számos pontján és a katonai összecsapásokat Ukrajna területén.

Úgy fogalmazott: mindkét ország erős a mezőgazdaságban, Szerbia és Magyarország tulajdonképpen Európa fontos élelmiszer-tartalékát jelenti. A kormányfő emlékeztetett: 2020-ban és 2021-ben a hősök az ápolók és az orvosok voltak, ennek és a következő évnek a hősei pedig a mezőgazdászok lehetnek, és rajtuk múlik, hogy lesz-e kenyér az asztalon, lesz-e éhínség a világban.

„Az az érdekünk, szerintem a szerbeknek, de a magyaroknak biztosan, hogy a világban mindenkit el tudjunk látni kenyérrel, mert ha ez nem sikerül, akkor óriási tömegek indulnak meg majd Európa felé, immáron nem csak a jobb élet reményében, mint ahogy most tapasztaljuk, hanem a túlélés reményében, és akkor az a migráció, ami eddig volt, az egy gyermekmese lesz, ahhoz képest, ami ez után következik, és az nem fogja kímélni sem Szerbiát, sem Magyarországot” – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem fogad el olyan brüsszeli döntéseket, amelyek gazdaságilag észszerűtlenek, és amelyek olyan áremelkedést jelentenének, ami lehetetlenné tenné a teljes mezőgazdasági kapacitás kihasználását.

A kormányfő megerősítette, hogy atombombával érnek fel az olyan szankciók, amelyek a magyar gazdaságot tönkreteszik.

„Ezekkel nem szabad terhelni a magyar gazdaságot, mert akkor nemcsak Magyarországot, nem tudjuk ellátni, de nem tudjuk ellátni azokat az embereket sem, akik később majd migránsként jelennek meg a határainkon” – fogalmazott.

A magyar kormányfő és a szerb elnök a vásáron négyszemközti megbeszélést is folytatott. Aleksandar Vucic később arról beszélt: egyetértettek abban, hogy nagyon nehéz tél vár az egész világra, és arról beszéltek, hogyan lehet túlélni ezt a válságot, és hogyan lehetne egymás segítségére a két ország. Mivel Szerbia és Magyarország is jelentős mezőgazdasággal rendelkezik, ezen a területen valószínűleg nem lesz szükség egymás megsegítésére, de ha bármiben is hiányt szenvedne egyik vagy másik ország, a szomszédja kész segíteni rajta – húzta alá a szerb elnök.

„Ha nem ér véget az ukrajnai háború, a világ egynegyede komoly élelmezési gondokkal fog küzdeni. Ezért fontos, hogy az energiahordozókat és az élelmiszereket is bebiztosítsuk saját magunk számára, és ha együttműködünk, akkor mindannyiunk számára könnyebb lesz” – jelentette ki Aleksandar Vucic.

Hozzátette, hogy Szerbia jelentős mennyiségű energiahordozót is be kíván szerezni, ám az országnak nincsenek tárolókapacitásai, a magyar miniszterelnök ezért ígéretet tett arra, hogy Szerbia használhatja a magyar tározókat is.