Már akkora a hiány az Egyesült Államokban, hogy Európából kellett szállítani 35 tonna bébitápszert

Egy 35 tonna bébitápszerből álló szállítmány érkezett vasárnap Indianapolisba egy amerikai katonai repülőgépen Németországból (A szállítmány eredetileg a svájci Zürichből indult) hogy kezelje az országos hiányt. A szállítmány 132 raklap tápszert tartalmazott – olvasható a CNN cikkében.

A vasárnapi különleges szállítmány egy hétre elegendő tápszert biztosít 9000 csecsemő és 18 000 kisgyermek számára– mondta Tom Vilsack mezőgazdasági miniszter.

Hozzátette, a most érkezett hipoallergén, és a tehéntejben lévő fehérjére intoleráns csecsemők számára készült tápszert azon régiók kórházai, háziorvosi intézményei és gyógyszertárai között fogják szétosztani ahol a legégetőbb a szükség ezekre a termékekre.

