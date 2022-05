Kiirtotta családját az elhagyott férfi, majd magával is végzett

Egy 43 éves pakisztáni férfi csütörtökön váratlanul megjelent a volt feleségénél, és lelőtte a 36 éves asszonyt, a négyéves lányukat és 64 éves anyósát, ezután magával is végzett – írja a New York Post.

Estranged husband shoots wife, 4-year-old, and mother-in-law before killing himself https://t.co/sEwuvEvbJ7 pic.twitter.com/VDibtgUesC

— New York Post (@nypost) May 20, 2022