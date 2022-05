Izrael nem engedélyezte egy európai parlamenti képviselő beutazását

Izrael nem engedélyezte vasárnap Manu Pineda európai parlamenti (EP) képviselő beutazását, aki egy parlamenti delegáció élén a palesztin területeken is látogatást tervezett.

Az izraeli külügyminisztérium az illetékes izraeli hatóságoktól származó – közelebbről meg nem nevezett – információkkal indokolta mindezt. Válaszul a teljes, tizennyolc fős küldöttség lemondta izraeli útját.

A baloldali képviselő a Twitteren közzétett nyilatkozatában nehezményezte, hogy Izrael akadályozza az Európai Parlament munkáját. Hozzátette, hogy a delegáció egyébként arra sem kapott engedélyt, hogy a Gázai övezetbe mehessen.

Mañana debería comenzar una misión del @Europarl_EN de #Palestina. Sin embargo, Israel prohíbe mi entrada como presidente de la Delegación. La misión ha sido cancelada. pic.twitter.com/5rjaKxKaBQ — Manu Pineda🔻 (@ManuPineda) May 22, 2022

Pineda képviselőtársaival egyebek között az al-Dzsazíra, a katari pánarab televíziós hálózat tudósítója halálának körülményeiről akart tájékozódni, akit május 11-én lőttek agyon Ciszjordániában egy izraeli katonai rendteremtési művelet során.

Izrael 2018-ban határozott arról, hogy nem engedik be a zsidó állam bojkottjára felszólító szervezetek aktivistáit. A Jerusalem Post című lap vasárnap jelentette, hogy Pineda korábban a Gázai övezetben éppen egy ilyen szervezetnek dolgozott és állítólag a palesztin területet uraló radikális iszlamista Hamász vezetőjével, Iszmail Haníjével is találkozott. Az EU, az Egyesült Államok és Izrael is terrorszervezetként tartja nyilván a Hamászt.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke közölte, hogy szóvá fogja tenni a képviselő beutazási tilalmának ügyét az illetékes izraeli hatóságoknál. A máltai politikus egyébként a nap folyamán Izraelben és palesztin területeken tett látogatást.