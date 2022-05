Ítéletidő pusztít Kanadában, több halálos áldozat

Ontario rendőrsége Twitteren négy halálos áldozatról adott hírt, többek között életét vesztette egy 70 éves nő is, akit halálra zúzott egy ráeső fa. Egy ötvenes éveiben járó nő az Ottawa folyóban lelte halálát, amikor csónakja elsüllyedt.

Ontarióban körülbelül 340 ezer, Québecben pedig 535 ezer háztartás maradt áram nélkül a Hydro One és a Hydro-Québec áramszolgáltató közlése szerint.

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a vihar fákat tépett ki, autókat rongált meg. Az egyik felhasználó szerint olyan volt, mintha a hurrikán csapott volna le a városra.

My goodness, INTENSE storm in Ontario, Canada today. Looks like the inside of an eyewall of a major hurricane! https://t.co/QziZrzfDjB

— Collin Gross (@CollinGrossWx) May 21, 2022