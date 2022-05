Videón, ahogy az orosz katonák lefegyverzik az Azov-ezredet

Videófelvételek kerültek napvilágra az Azov-ezred lefegyverzéséről, akik az Azovsztál acélmű területét védték.

A felvételeken látható, ahogy az orosz katonák rendezett körülmények között átkutatják, majd lefegyverzik az Azov-ezred katonáit.

⚡️The latest video of the surrender of Azov fighters. 1/2 pic.twitter.com/hUm3hmYn85 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 20, 2022

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt: 86 nap után vége Mariupol ostromának, az utolsó ukrán is megadta magát. Az utolsó ukrán fegyveresek is beszüntetik a mariupoli Azovsztal acélmű területének védelmét – jelentette be egy videóüzenetben Denisz Prokopenko az Azov milícia alezredese.

A galéria megnyitásához kattintson a képre!