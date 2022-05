Több ország képviselője kivonult egy APEC-tanácskozásról tiltakozásul Oroszország háborúja ellen

Az egyik, meg nem nevezett diplomata azt mondta: a kivonulás tiltakozás volt Oroszország törvénytelen ukrajnai háborúja és amiatt, hogy az milyen súlyos hatással van a Délkelet-ázsiai Országok Szövetsége (APEC) 21 tagországa alkotta térség kereskedelmére.

Az amerikai kereskedelmi miniszter mellett Kanada, Új-Zéland, Japán és Ausztrália képviselője vonult ki a teremből, amikor az orosz gazdasági miniszter, Makszim Resetnyikov felszólalt.

Egy másik, thaiföldi diplomata azt mondta: az öt tiltakozó ország azt szeretné, ha a kétnapos tanácskozás vasárnapi zárónyilatkozatában erős szavakkal ítélnék majd el Oroszországot a háború miatt.

Hello again from Bangkok! The APEC 28th Ministers Responsible for Trade Meeting has begun. Busy days ahead with discussions on #FTAAP, supporting multilateral trading system and pursuing resilient and sustainable recovery in the region. More updates to come! #APEC2022THAILAND pic.twitter.com/cBoi7csyAd

— APEC Secretariat (@APEC) May 21, 2022