Óriási pusztítást végzett a tornádó, többen megsérültek

Tornádókban és viharokban megsérült 57 ember szombatra virradóan Németországban, főleg az északnyugati Észak-Rajna-Vesztfália tartományban – közölték a hatóságok.

A nevezett tartományban három helyen pusztított tornádó: Paderbornban, Lippstadtban és Höxter egyik kerületében, Lütmarsenben, valamint voltak heves viharok Észak-Rajna-Vesztfália más részein és más tartományokban is.

The tornado over the German cities of #Lippstadt and #Paderborn has caused near-F3 damage and left dozens injured. pic.twitter.com/2KV7U3siIX — NotAero (@NotAeroGD) May 21, 2022

A sérülések közül 43 Paderbornban történt. Ott több ember állapota súlyos, egyé pedig életveszélyes, őt helikopterrel a bielefeldi kórházba szállították.

Bajorországban 14-en sérültek meg, köztük több iskolás gyerek egy faházban.

Yet *another* video of the extreme wind produced by the strong tornado in #Paderborn. The amount of quality footage you get from a sigtor passing through a major population center is (sadly) crazy.#Tornado #Unwetter https://t.co/R1R4WCQHeM — KeviShader (@KeviShader) May 20, 2022

Számos fa kidől, anyagi kár keletkezett főleg épületekben, és a vihar után jelentős mennyiségű törmeléket és szemetet kell eltakarítani – közölte a rendőrség.