Az ellenzéki Munkáspárt alakíthat kormányt Ausztráliában

A részleges választási eredmények alapján a Morrison vezette liberális-nemzeti pártszövetség elsősorban Nyugat-Ausztráliában, főként a sűrűn lakott városi körzetekben szerepelt rosszul.

„Ma este beszéltem az ellenzék vezetőjével, a leendő miniszterelnökkel, Anthony Albanese-zel. Gratuláltan neki a ma esti választási győzelméhez” – mondta Morrisson, aki a vereség után leköszönt a Liberális Párt éléről.

Mintegy 17,2 millió szavazót szólítottak az urnákhoz. Ausztráliában a választási részvétel kötelező, és a parlament 151 tagját 3 évre választják. A szenátus 76 tagja közül negyvenet szintén most választottak meg hat évre. A koronavírus-járvány miatt telefonon és levélben is lehetett szavazni.

