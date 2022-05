Egyre közelebb az élelmiszerválság – aszály is sújtja Európát, egekben a búzaárak

Repedezett talaj, hiányos, vékony szálacskákból álló árpa- és búzatáblák, kifejletlen szárakkal… Vízhiány sújtja az országot, keseríti meg a gazdák, különösen a gabonatermesztők életét – tudósít az Euractiv.fr. Összesen 15 francia megyében már túl is lépték az aszályriasztási küszöbértéket és vízkorlátozó intézkedéseket vezettek be.

A veszteségek a régiótól, a talaj típusától és mélységétől függően változnak – idézi az Euractiv Philippe Heusele gabonatermesztőt, a gabonafélék termelésének és feldolgozásának francia szakmaközi képviselője (Intercéréales) és a nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottságának elnökét.

Az ukrajnai háború megzavarja a gabonakereskedelmet, és a rossz időjárási körülmények veszélyeztetik a jövőbeli termést – figyelmeztet a Le Figaro pénteki száma. A lap szerint komoly hozamcsökkenéssel fenyeget a franciaországi aszály.

A gabonapiacon még soha nem látott áremelkedés csak az előszele a következő év során várható, élelmiszerválsággal fenyegető európai aszálynak, a gabonatermő vidékeket súlyosan veszélyeztető szárazságnak – erősíti meg a Futura-sciences.com európai műholdas adatokat idézve.

Sokkoló képet festenek az európai kontinens csapadékeloszlásának állapotáról a Copernicus műholdfelvételeken alapuló, legfrissebb térképei (a Copernicus, az Európai Unió programja, amely minőségi és folyamatosan frissített adatokat gyűjt és szolgáltat a Föld állapotáról; irányítását és szervezését az Európai Bizottsággal együttműködve az Európai Űrügynökség biztosítja – a szerk.)

A talajnedvesség-index az európai kontinens nagy részén extrém szárazságot mutat: a műholdas technikával készült felvételen, ahol az átlagnál nagyobb talajszárazságot a piros szín jelzi, csak úgy vöröslik az aszályban érintett az Alpok térsége, Észak-Németország, Norvégia és Svédország, Lengyelország, Dél-Ukrajna és Románia egyes területei (különösen Észak-Erdély), Fehéroroszország, Litvánia és Észtország, de Dél-Oroszország is.

Spanyolországban a legutóbbi, áprilisi esőzések javítottak a téli súlyos aszályos helyzeten.

Mindez különösen fenyegető képet fest a kontinens gabonaellátásáról a jelenlegi időszakban, amikor a búza ára elérte a 438,25 eurót tonnánként, ami új csúcsot jelent a gabonafélék számára, amelyekkel már így is magas áron kereskednek a szűkös világpiacon.

„Ez minden idők rekordja. Az előző rekord 2022. március 7-én született, amikor a búza tonnánként 422,50 eurót ért záráskor” – fogalmazott Damien Vercambre, az Inter-Courtage brókere az AFP-nek. Szavait a Terre-net.fr című francia havi gazdasági lap idézte.

Mindeközben

– ez alól csak olyan ügyletek jelenthetnek kivételt, amelyekre a kormány külön engedélyt ad. Údelhi korábban ígéretet tett arra, hogy búzát szállít a gabonaválság sújtotta országoknak, amelyek korábban az ukrajnai exporttól függtek. Ám kiderült: a kormány biztosítani akarja India 1,4 milliárd lakosának „élelmezésbiztonságát”. Ez a döntés súlyosbítja a globális gabonakínálat válságát – idézi a Terre-net a G7 szombati bejelentését.

„A már aláírt szerződéseket be kell tartani, de nem tudjuk, mi lesz az Egyiptomba irányuló 500 000 tonna búza szállításával, amelyről jelenleg tárgyalnak” – nyilatkozta Damien Vercambre.

A kamara elnöke arról is beszélt, hogy az orosz-ukrán háború korábban nem látott próbatétel elé állította a termelőket.

A háború különösen súlyos helyzetet eredményezhet az egyébként is nehézségekkel szembenéző régiókban.

Nem hiszem, hogy sokan felfogják a globális élelmiszerválság nagyságát, amellyel az elkövetkező hónapokban szembesülnünk kell. Pedig a világ egy hatalmas humanitárius válság küszöbén állhat – írja James G. Rickards, a Strategic Intelligence című lap főszerkesztője a The Daily Reckoning című gazdasági lapban.

Ez a kiszámítható hiány kiegészül azokkal a sokkal nagyobb hiányokkal, amelyek abból adódnak, hogy az orosz termelés szankciók alatt áll, ukrán termelés pedig gyakorlatilag nincs, mert az ország háborúban áll.

