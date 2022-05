Csökkentették a brit járványkészültségi szintet

Egy szinttel alacsonyabbra, a középső, hármas fokozatra csökkentette a koronavírus-járvány intenzitását jelző készültséget pénteken a brit kormány, tükrözve a járványhelyzet igen jelentős ütemű és folyamatos javulását.

Az intézkedést Chris Whitty angol, Michael McBride észak-írországi, Gregor Smith skóciai és Frank Atherton walesi tisztifőorvos, valamint Stephen Powis professzor, a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) angliai orvosigazgatója javasolta.

Az eddigi négyes – vagyis az ötfokozatú skálán a második legmagasabb – járványintenzitási készültséget december 12-én léptették érvénybe, elsősorban a nem sokkal korábban azonosított omikron koronavírus-változat terjedése miatt.

A négyes riasztási szint azt jelezte, hogy a koronavírus-fertőzések gyorsan terjedtek az országban,

és nem volt kizárható a terjedési ütem exponenciálissá válása.

Ez egy időre be is következett: az omikron-hullám tetőzése idején, januárban voltak olyan időszakok, amikor jelentősen meghaladta a 200 ezret a szűrővizsgálatokkal naponta kimutatott új koronavírus-fertőződések száma országszerte.

Ez a hullám azonban mára gyakorlatilag elült: a brit egészségügyi minisztérium péntek este közölt legfrissebb statisztikája szerint az elmúlt hét napban összesen 58 786 – vagyis naponta átlagosan tízezernél jóval kevesebb – új koronavírus-fertőződéses esetet izoláltak tesztetekkel az Egyesült Királyságban, 16,6 százalékkal kevesebbet, mint a múlt pénteken zárult egyheti időszakban.

A tiszti főorvosok kezdeményezésére péntektől hármas szintre csökkentett készenlét hivatalos meghatározása szerint a koronavírus-járvány általánosságban jelen van még a lakosság körében, de már lehetséges a korlátozások és a távolságtartási előírások fokozatos enyhítése.

Ezt a kormány már megelőlegezte:

az Egyesült Királyságban mára a koronavírus-járvány megfékezésére korábban elrendelt összes jogi korlátozás megszűnt,

köztük az az előírás is, amely elkülönítésre kötelezte azokat, akiknek koronavírus-szűrési lelete pozitívnak bizonyult.

A brit egészségügyi minisztérium által péntek este ismertetett közös állásfoglalásukban az Egyesült Királyság négy nemzetének tiszti főorvosai is kiemelték, hogy az omikron vírusváltozat legutóbb kimutatott BA.2 altípusa okozta fertőződési hullám is immár csitul, az egészségügyi ellátórendszerre a koronavírus-járványból eredő nyomás folyamatosan enyhül, és a brit statisztikai hivatal (ONS) által végzett tesztpozitivitási becslések is csökkennek.

Az ONS pénteken ismertetett új becslése szerint jelenleg 50 emberből átlagosan egy számíthat koronavírus-fertőzöttnek az Egyesült Királyságban. Ez hozzávetőleg 1,24 millió fertőzöttet jelenthet országszerte, 14 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban.

A brit tisztifőorvosok péntek esti közös állásfoglalása szerint az omikron további, BA.4 és BA.5 variánsai okozta fertőzések száma várhatóan növekedni fog, de valószínűtlen, hogy ezek a típusok a közeljövőben jelentősebb nyomást gyakorolnának az egészségügyi rendszerre.