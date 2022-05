Áramkimaradások és kíméletlen hőség sújthatja a nyáron az amerikaiak felét

Pokoli nyár várhat amerikaiak tízmillióira az aszály, a hőhullámok és a visszafogott energiatermelés miatt várható áramkimaradások következtében – írja a Bloomberg jelentésére hivatkozva a Zero Hedge.

Gyakori és hosszú áramszünetekkel kell számolnia a nyári hónapokban az Egyesült Államok nyugati részén élőknek – a Nagy-tavaktól a Csendes-óceáni partvidékig –, amennyiben az előrejelzések beigazolódnak, és valóban szokatlanul forró nyár, valamint évszázadok óta nem tapasztalt aszály elé néznek az amerikaiak – írja beszámolójában a Zero Hedge.

A konzervatív amerikai portál a Bloomberg hírügynökség, illetve a NERC, azaz az észak-amerikai villamoshálózatot felügyelő társaság jelentése alapján arra figyelmeztet, hogy a szélsőséges időjárás a víztározók szintjének csökkenésével, ebből fakadóan a vízenergia-termelés akadozásával jár együtt.

A bajt egyidejűleg tetézi, hogy az energiahálózatok a klímaváltozás elleni küzdelemre hivatkozva – a jelenlegi kormányzati törekvésekkel összhangban – sorra állítják le a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőműveket, miközben az új zöldenergiatermelés, például a nap- és szélerőművek széles körű beüzemelése jelenleg még parkolópályán áll.

A várható súlyos villamosenergia-hiány pedig arra kényszeríti a társaságokat, hogy a stabilitás érdekében időnként szüneteltessék az áramszolgáltatást.

A szabályozó hatóság arra is rámutatott, hogy az országos ellátási lánc problémái szintén késleltetik a délnyugati napenergia-projekteket, míg egyes szénerőművek a megnövekedett export miatt nehezen jutnak a termeléshez szükséges alapanyaghoz. Mindeközben az orosz kibertámadások veszélye is növekszik

– fűzi hozzá a jelentés. Tavaly nyár óta az Egyesült Államok nyugati részén a villamosenergia-kapacitás 2,3 százalékkal csökkent, a régiónak most várhatóan már a szomszédos államok hálózatából kell áramot szereznie, mivel a rendkívüli hőség miatt az emberek felpörgetik a légkondicionálóikat. A NERC szerint alacsony szélsebesség esetén is áramkimaradások léphetnek fel a régióban, és mint felvázolták, csupán a fosszilis tüzelőanyaggal működő erőművek nyugdíjazása miatt is áramhiánnyal kell szembenézniük a középnyugati államok lakóinak.

A NERC tavaly hasonló figyelmeztetést adott ki: akkor az Egyesült Államok lakosságának negyven százalékát érintő áramkimaradásokra figyelmeztettek. Végül csak egyetlen említésre méltó leállás volt tavaly júniusban, a csendes-óceáni északnyugati térségben tapasztalt hőhullám idején, akkor kilencezer fogyasztó maradt áram nélkül.