Agyonverte a női mezőnyt a világ első transznemű szörföse

„Teljesen lerombolta a női divíziót” – többen kiakadtak, miután egy biológiai férfi utcahosszal nyerte a női szörfösök állami bajnokságát Ausztráliában. Sasha Jane Lowerson három éve még a férfiak között diadalmaskodott, egy februári, zsaroló hangnemű telefonhívást követően azonban a korosodó sportoló zöld utat kapott az ausztrál szövetségtől indulására a női mezőnyben.

Vasárnap zárult Ausztráliában a 2022-es nyugati parti állami szörfverseny, amelyen a sportág első transznemű indulója, Sasha Jane Lowerson két versenyszámban is elsöprő győzelmet aratott – számolt be a The Post Millenial kanadai híroldal.

A Longboard divízióban Lowerson 4 ponttal előzte meg a második helyezettet, míg a Logger divízióban 2,5 pontos előnnyel lett első. A 43 éves transznemű szörfös mögött végzett biológiai nők között – egy kirívó eset kivételével – körülbelül egy pont különbség volt.

A Surfing Western Australia online médiumnak nyilatkozva Lowerson elmondta: „Első transznemű nőként versenyezni a szörfözésben nem volt könnyű érzelmileg, de a támogatás, amit kaptam, fenomenális volt. Nagyon hálás vagyok, hogy engedélyezték az indulásom, és befogadtak az ausztrál longboard közösségben.”

A Beach Grit szörfhírekkel foglalkozó oldal szerint Lowerson korábban Ryan Egan néven a férfi mezőnyben versenyzett, és 2019-ben megnyerte a nyugat-ausztráliai longboardbajnokság férfi divízióját.

A beszámolójuk alapján a hétvégi verseny igencsak egyoldalú volt, mivel a nemváltó versenyző valósággal agyonverte a mezőnyt. Hozzátették, hogy ezzel Lowerson teljesen lerombolta a női divíziót.

Kizsarolta az indulást

A győzelem hatalmas visszatérés volt Lowerson számára, aki elmondása szerint néhány hónappal ezelőtt közel állt ahhoz, hogy véget vessen életének.

Mély depressziójában feladta a szörfözést, de miután a nemváltás következtében beindultak szervezetében a női hormonok, és kicsit jobban érezte magát, egy februári napon felhívta az ausztrál szörfszövetséget.

„A legutóbb, amikor az ausztrál bajnokságon indultam, harmadik lettem, mit fogtok tenni? Elég őszintén beszéltem róla. Kétféleképpen játszhatjuk le. Csinálhatjuk együtt, és csodálatos lesz, vagy csinálhatjuk borzalmasan, és akkor egy cirkusz lesz belőle, ami miatt csak titeket fognak hülyének nézni. Én az utóbbit inkább kihagynám” – emlékezett vissza az „ajánlatára”, amit a legtöbben inkább zsarolásnak hívnának.

Hozzátette, hogy a vezető zsűritag, Glen Elliot „szuper jó fej volt”, azt mondta neki, hogy nagyon örülne, ha tovább versenyezne.

Más sportágakban is aggódnak a biológiai nők helyzete miatt

Nemcsak a szörfözés világában háborognak a női versenyszámok felborítása miatt. Lowerson elsöprő győzelmét megelőzően Taylor Silverman amerikai gördeszkás az Instagramon tett közzé egy üzenetet, amelyben azért bírálta a Red Bullt, mert megengedte egy transznemű nőnek, hogy biológiai nők ellen versenyezzen, ezzel több ezer dollártól megfosztva a mezőny női tagjait.

„Egy biológiai férfi egyértelmű előnnyel nyerte a női divíziót, a legjobb trükkért járó elismerést, és több selejtezőt is megnyert. Ezzel elvették a lehetőséget a nőktől, hogy helyezést érjenek el és pénzt keressenek” – írta Silverman a Red Bull vezető sportmarketing-menedzserének, Erich Dummernek küldött e-mailjében.

„Ami történt, az igazságtalan volt, és akkoriban túl kényelmetlenül éreztem magam ahhoz, hogy felszólaljak ellene” – tette hozzá.

A transznemű versenyzők szerepeltetése az úszósportban is nagy vitákat váltott ki az utóbbi időben, főleg Lia Thomas elképesztő eredményeinek köszönhetően.

A 22 éves transznemű úszó sorra nyeri a bajnokságokat és döntögeti az egyetemi rekordokat az Egyesült Államokban.

A legutóbb a gyorsúszás 200 méteres távján teljesített közel 3 másodperccel jobb időt, mint a második helyezett az Ivy League úszó- és műugró bajnokságán.

Lia Thomas három éven keresztül, 2019. november 16-ig a Pennsylvaniai Egyetem férficsapatának versenyzője volt Will Thomas néven, majd coming outja után átkerült a női úszókhoz, és egymás után aratta az elsöprő sikereket.

