A Biden-adminisztráció állítása szerint „gyorsan reagált” – a probléma viszont hét hónapja áll fenn

A Fehér Ház szerda esti bejelentése szerint Joe Biden elnök a fent említett törvény segítségével kezelné az Egyesült Államokban kialakult bébitápszerhiányt. Sajtóközleményükben kiemelik, hogy az amerikai elnök előírja a csecsemőtápszerek gyártásához használt anyagok beszállítóinak, hogy más vásárlók előtt először a tápszergyártóknak küldjenek szállítmányokat – számol be a történtekről a National Review amerikai konzervatív lap.

Az 1950 szeptemberében, a koreai háború kezdetén elfogadott törvényt az 1941-es és 1942-es „háborús törvények” mintájára hozták létre. Ezek széles körű felhatalmazást adtak Franklin D. Roosevelt elnöknek a belföldi gazdaság ellenőrzésére a második világháború alatt. Az eredeti DPA széles körű hatáskörökkel ruházta fel az elnököt, beleértve a bérek és az árak meghatározásának, valamint a fogyasztási cikkek adagolásának lehetőségét, bár nem minden ilyen hatáskört újítottak meg. A törvényt a kongresszus folyamatosan újraszabályozta, legutóbb a 2019. évi John S. McCain-féle nemzetvédelmi felhatalmazási törvényben, ennek hatálya 2025-ben jár le.

Kereskedelmi repülőgépeket is átcsoportosítanak

Joe Biden emellett elindítja „a repülési műveletet” is, ennek keretében három szaktárca által üzemeltetett kereskedelmi repülőgépeket csoportosítana át más országokból származó tápszerek behozatalára.

„Utasítottam a csapatomat, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy elegendő biztonságos csecsemőtápszer álljon rendelkezésre, és hogy gyorsan eljusson azokhoz a családokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá” – mondta Biden a Twitteren közzétett videóüzenetében.

I’m taking two new steps to increase baby formula supply:

– Invoking the Defense Production Act to increase domestic production

– Launching Operation Fly Formula to use federal planes to fly formula in from abroad

We’re making sure safe formula gets to all who need it. pic.twitter.com/lnkxsaCY6T

— President Biden (@POTUS) May 18, 2022