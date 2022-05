Tűzfalcsoport: Sorosék ráfordultak a félidős amerikai választásokra

Nem áll jól a Demokrata Párt szénája az Egyesült Államokban, ahol az év végén félidős választásokat tartanak. A magyar származású amerikai milliárdos, Soros György, akiről ismert, hogy a demokraták elkötelezett támogatója, különböző szervezetein keresztül igyekszik befolyásolni a választás végkimenetelét, miután ez irányú törekvéseivel hazánkban kudarcot vallott – írja a Tűzfalcsoport. A blogon terjedelmes összeállítás olvasható Sorosnak a jelenlegi amerikai kormányzat bukásának megakadályozására tett erőfeszítéseiről és a Soros-hálózat politikai célzatú szövevényes tevékenységéről.

Joe Biden elnökségének félidejében, novemberben tartanak időközi választást az Egyesült Államokban, a voksolás eredményeképpen pedig a kongresszus – a szenátus és a képviselőház – egy részét lecserélik. A választók jelentős része elégedetlen a demokrata párti elnök politikájával, különösen a rekordmagas infláció miatt – több elemző is hangsúlyozza, hogy ennek oka nem az orosz–ukrán konfliktus, hiszen már azelőtt is az egekbe szöktek az árak (különösen az üzemanyagé) – olvasható a Tűzfalcsoport blog összefoglalójában.

Tavaly ősszel abban a Virginia államban veszítettek kormányzóválasztást a demokraták, amely tizenkét éve demokrata „fellegvárként” ismert, és amelyet Biden 2020 novemberében tíz százalékpontos különbséggel nyert meg. Nem áll jól a szénájuk.

A száztagú szenátusban úgy van a demokratáknak többségük, hogy az ötven republikánus szenátorral szemben 48 demokrata és két független áll. Utóbbiak mindig a demokratákkal együtt szavaznak, így az 50:50 arány megtöréséhez a mindenkori alelnök voksa szükséges, vagyis most Kamala Harris demokrata politikusé kell hozzá. Az időközi választással azonban változhat a helyzet. Joe Biden elnök népszerűségi mutatója 41 százalék, ami csak pár ponttal magasabb elődje, Donald Trump 2018-as adatánál, amikor a republikánusok buktak nagyot az időközi választáson.

Soros György és lánya, Andrea Soros Colombel két olyan szervezetet is finanszíroznak, amelyek olyan szélsőbaloldali politikusokat támogatnak, akik támogatják a rendőrség finanszírozásának megszüntetését. A Soros-birodalom várható örököse, Alexander Soros pedig az amerikai zsidóságot szeretné a progresszió szolgálatába állítani. Láthatóan, miután magyarországi számításaik nem jöttek be, erőforrásaikat az amerikai időközi választásokra koncentrálják.

A Soros-pénzek egy közös adománygyűjtő bizottságba és egy, az erőfeszítéseikhez kapcsolódó politikai akcióbizottságba (Political Action Committee, PAC) áramlottak. A Lead the Way 2022 nevű közös adománygyűjtő vállalkozáshoz tartozik a Way to Lead PAC, a missouri képviselő, Cori Bush kampánybizottsága, valamint a kongresszusba bejutni kívánó tizenkét másik progresszív politikus kampánya.

Soros György régóta támogatja az amerikai büntető igazságszolgáltatási rendszer átalakítását a saját elképzeléseinek megfelelően. A milliárdos spekuláns több tízmillió dollárt ölt bele a kerületi ügyészi választásokba progresszív jelölteket támogatva, és nagy összegeket juttatott a „rendőrségi reformtörekvésekre” összpontosító csoportoknak, beleértve egy olyan központ finanszírozását, amelyet a rendőrség felszámolását szorgalmazó progresszív aktivisták használnak.

A lánya, Andrea Soros Colombel kevésbé éli életét a nyilvánosság előtt, mint az apja. Ennek ellenére a 2022-es választások kampányában ő is támogatja a Cori Bush és a többi szélsőbaloldali politikus javát szolgáló közös adománygyűjtő bizottságot. A szövetségi választási bizottság nyilvántartása szerint 100 ezer dollárt adott a Lead the Way 2022-nek, a Way to Lead PAC-ot és a progresszív jelöltek kampányait tömörítő közös adománygyűjtésnek. Andrea Soros Colombel a Nyílt Társadalom Alapítványok globális és egyesült államokbeli igazgatótanácsának is tagja.

Soros külön összeggel támogatta a Way to Lead PAC-ot, amely a közös adománygyűjtéshez kapcsolódik. A spekuláns a Democracy PAC-jából 100 ezer dollárt helyezett át a Way to Lead járulékfizetésmentes számlájára, amelyet a jelölteket támogató vagy őket ellenző hirdetésekre lehet fordítani.

Soros György és lánya az általuk nyújtott támogatással a Lead the Way 2022 és a Way to Lead a 2022-es választások első számú támogatói közé kerültek. Ez a két szervezet Cori Busht és a progresszív reménybeli jelölteket támogatja, akik a kongresszuson belül az úgynevezett „osztag” sorait igyekeznek bővíteni. Az osztag az amerikai képviselőház hat demokrata párti tagjából álló csoport. Eredetileg négy nőből állt, akiket a 2018-as amerikai képviselőházi választásokon választottak meg: Alexandria Ocasio-Cortez New Yorkból, Ilhan Omar Minnesotából, Ayanna Pressley Massachusettsből és Rashida Tlaib Michiganből. Azóta csatlakozott hozzájuk a 2020-as amerikai képviselőházi választásokat követően Jamaal Bowman New Yorkból és Cori Bush Missouriból. A csoportosulás közismerten az Egyesült Államok kongresszusának legprogresszívebb és legbaloldalibb tagjai közé tartozik.

A Lead the Way 2022 közel 40 ezer dollárt utalt át Cori Bush kampánykasszájába ebben a ciklusban – derül ki a bejelentésekből. A Missouri állambeli demokrata a rendőrség finanszírozásának megszüntetésének nyílt támogatója. Emellett a szervezet pénzt folyósított a közös adománygyűjtő vállalkozásban részt vevőknek is, akik közül sokan szintén támogatják a rendőrség finanszírozásának megszüntetését.

Rana Abdelhamid, aki New York 12. kongresszusi körzetében indul, 28 ezer dollárt kapott a Lead the Way 2022-től. Abdelhamid a bűnüldözés finanszírozásának megszüntetését feminista „prioritásnak” nevezte a mostanra törölt Instagram-posztjában. „A rendőrök otthonában akár négyszer magasabb a párkapcsolati erőszak aránya, mint a lakosság körében” – írta egy grafikonban a nemzeti női és rendőrségi központ (National Center for Women and Policing) adataira hivatkozva. A poszt egy másik grafikonja arra buzdította az olvasókat, hogy adományozzanak a Defund the Police Efforts nevű szervezet részére.

Kina Collins, Illinois állam 7. körzetének jelöltje szintén 28 ezer dollárt kasszírozott a Lead the Way 2022-től. Collins részt vett a Defund the Police (Forrásmegvonást a Rendőrségtől) elnevezésű gyűlésen, és az amerikai bevándorlási és vámhatóság eltörlésére szólított fel.

Odessa Kelly, aki Tennessee állam 7. körzetében próbál képviselői mandátumot szerezni, közel 41 ezer dollárhoz jutott a Lead the Way 2022-től. Kelly egyinterjúban jelezte, hogy támogatja a rendőrség finanszírozásának megszüntetését: „Van néhány olyan csoport, amelyik száz százalékban a közösségeink védelmét szorgalmazzák, és a rendőrség finanszírozásának megvonása, és az összes ilyen dolog élére állnak. Én velük vagyok”.

Soros György az elmúlt években a büntető igazságszolgáltatási rendszer támadását tevékenysége középpontjába állította. A spekuláns közel 30 millió dollárral támogatta a kerületi ügyészválasztásokat szerte az Egyesült Államokban, gyakran a demokrata előválasztásokon is, és mindig a mezőny legprogresszívebb jelöltje mögé állt be.

Soros a Nyílt Társadalom Alapítványokból támogatta a „rendőrségi reformokat” támogató csoportokat, többek között 4,5 millió dollárral egy olyan pénzközpontot, amelyet a rendőrség felszámolását szorgalmazó szélsőbaloldali aktivisták használnak – jelentette a Fox News. A Nyílt Társadalom Alapítványok 2020-ban 220 millió dollárt fordítottak a „faji egyenlőség” előmozdítására, amelyből 70 millió dollárt a büntetőjogi reformra irányuló helyi erőfeszítésekre költöttek, magyarul a rendőrség forrásainak megvonására.

Édesapja és testvére mellett a Nyílt Társadalom Alapítványok birodalmának várományosa, Alexander Soros sem rest az amerikai választások előtti kampányidőszakokban. Már 2015-ben politikai akcióbizottságot indított azzal a céllal, hogy az amerikai zsidó közösséget a progresszív kongresszusi jelöltek mögé állítsa.

A Bend the Arc Jewish Action PAC közleményében azt írta, hogy a zsidó közösség politikai erőforrásait fogja felhasználni arra, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a progresszív jelölteknek. Célja, hogy egyértelmű üzenetet küldjön, hogy a politikai jelöltek nem támaszkodhatnak kizárólag Izrael támogatására, hogy elnyerjék a zsidó közösség támogatását.

„A Bend the Arc Jewish Action PAC kibővíti annak definícióját, hogy mit jelent zsidó politikai támogatást kapni” – mondta Hadar Susskind, a PAC igazgatója egy nyilatkozatban. „A zsidók az amerikai politika legprogresszívebb és legelkötelezettebb választói csoportjai közé tartoznak. A politikai támogatásunk elnyerésének módja az, ha kiállunk az olyan kérdések mellett, mint a házassági egyenlőség (magyarul az azonos neműek házasodásának lehetősége), a bevándorlási reform (tehát az illegális migránsok beengedése), a faji igazságosság (főleg a Black Lives Matter) és a közösségünket leginkább érdeklő hazai progresszív menetrend többi része.”

A PAC bejelentette, hogy 200 ezer dollárt adományozott tizenkét képviselőházi demokratának.

„Az amerikai zsidók körében óriási az igény egy olyan politikai hangra, amely a valódi prioritásaikra összpontosít” – mondta Alexander Soros egy nyilatkozatában. Hozzátette, hogy „a mai napig nem volt olyan zsidó PAC, amely belpolitikai kérdésekre összpontosított volna. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szerepet tölt be a zsidó világban, és fontos szerepet tölt be a progresszív világban. Ez a PAC összpontosítja az amerikai zsidók politikai erejét és erőforrásait, és a progresszív mozgalom szolgálatába állítja őket”.

Ha már Magyarországon nem sikerült az ellenzéki befektetés, a Soros család inkább az Egyesült Államokra koncentrál. Reméljük, ott is hasonlóan leszerepelnek majd az időközi választásokon a jelöltjeik.

Soros, ha kell mélyen a zsebébe nyúl, és ezzel feltehetőleg tisztában van az ohiói szenátori székért induló demokrata Tim Ryan is, aki 2022. május 3-án nyerte meg párta előválasztását a tisztségre. Így novemberben a „Hillbilly Elegy” szerzőjével, J. D. Vance-szel kell megmérkőznie, aki a republikánus előválasztáson Donald Trump volt elnök támogatását is megszerezte. Trump korábban kétszer is 8 százalékponttal nyerte meg Ohiót.

Tim Ryan saját elmondása szerint a munkásokat szeretné megszólítani és megválasztása esetén képviselni a szenátusban. Kommunikációja alátámasztja ezt a hozzáállást, hiszen Facebook-posztban kritizálta azokat az amerikai milliárdosokat, akik a jogszabályokat kihasználva nem, vagy alig fizetnek adót. Köztük van Soros György is, és éppen ez a tény teszi meglehetősen visszássá a politikus magatartását.

Az ugyanis nem okoz gondot Ryannek, hogy a milliárdos spekulánstól és családtagjaitól kampánytámogatást fogadjon el. A politikusnak adományozott:

Soros György,

a fia, Alexander Soros,

másik fia, Jonathan Soros felesége, Jennifer Ann Allan Soros,

és volt felesége, Annaliese Soros (született: Witschak).

Ahogy a mondás tartja: a pénznek nincs szaga. Csakhogy a politikában fontos a hitelesség kérdése, és erősen megkérdőjelezhető, ha egy politikus a győzelem reménye érdekében az általa korábban kritizált adóelkerülőtől fogad el pénzügyi támogatást…

Hat hónappal a novemberi választások előtt még túl korai lenne megmondani, hogy a Ryan-féle stratégia működik-e. A Niles, Warren és a Mahoning-völgy néven ismert ipari régió és Ohio más városaiban élő választókkal, korábbi választott tisztségviselőkkel és közösségi vezetőkkel készített interjúkból kiderül, hogy az időközi választások milyen nehezek lesznek a demokraták és köztük Ryan számára is. Utóbbinak a munkahelyteremtésre és a gazdaságélénkítésre alapozó üzenete ugyanis homlokegyenest ütközik azokkal az árakkal, amelyekkel a munkásosztálybeli szavazók az élelmiszerboltokban és a benzinkutakon találkoznak – írja a Tűzfalcsoport.