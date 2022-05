Százmilliót fizettek egy kettétört gitárért

Árverésdömping volt Európa és az Egyesült Államok legnagyobb aukciósházaiban az elmúlt napokban: rekordmagas összegért talált új gazdára Michelangelo első aktja, egy korai tintarajz. Monet, Cézanne és Renoir munkái is kalapács alá kerültek, ám a legnagyobb érdeklődés Picasso egyik különleges festményét övezte. Elárverezték Párizsban azt a gitárt is, amit az Oasis frontembere tört össze azon az estén, amikor a rockbanda feloszlott, valamint Hollywoodban hamarosan az első Star Wars film és számos kultikus mozi ereklyéi is kikiáltásra kerülnek – számolt be róla az M1 Híradója.

Rekordösszeg az aukciósházban: Michelangelo, Picasso és Star Wars-ereklyék is a kalapács alatt 20 ezer néző követte figyelemmel az interneten, amint élő közvetítésben került kalapács alá Pablo Picasso egy különleges festménye: a Femme nue couchée – avagy a Fekvő meztelen nő. Az 1932-re datált érzéki portrén az akkor 45 éves festőművész szeretőjét és múzsáját, a fiatal Marie-Thérése Waltert ábrázolta. A polipkarokra emlékeztető formák nem csupán a modell hajlékonyságára és úszótehetségére utalnak, kettejük heves és dinamikus szerelmét is szimbolizálják. „Picasso karrierjében 1932 az egyik legjelentősebb év volt, ekkor volt első jelentős retrospektív kiállítása, amelyre számos művet készített, melyek közül kimagaslóan a legjelentősebb alkotások az Arany Múzsáját, Marie-Thérese Waltert ábrázoló monumentális portrésorozat” – mondta Julian Dawnes, a Southeby’s New York aukciósház modern művészeti igazgatója Bár az aukción olyan nevek alkotásai kerültek árverésre, mint Monet, Cézanne, Gauguin, Magritte, Dalí vagy Renoir, mégis Picasso festménye vitte el a showt: 65,7 millió dollárért (24 milliárd forint) kelt el, s ezzel mintegy 10 millió dollárt (3,7 millárd forint) vert Monet Le Grand Canal et Santa Maria della Salute festményére és 25 millió dollárt (9,2 milliárd forint) Cézanne Clairiére-jére. Párizsban rekordmagas összegért, 23 millió euróért (8,9 milliárd forint) kelt el szerdán az egyetemes képzőművészet egyik legjelentősebb alakja, Michelangelo egy ritka tintarajza. Soha korábban nem fizettek ennyit az itáliai reneszánsz mesterének munkájáért. A meztelen alakot ábrázoló tintarajz a művész első ismert aktja és egyik legkorábbi ismert alkotása – egészen 2019-ig a szakértők abban sem voltak biztosak, hogy Michelangelo saját kezű munkája. Abban az évben azonban Franciaország nemzeti kinccsé nyilvánította, amely 30 hónapra megtiltotta a műkincs kivitelét az országból, ám mivel egyetlen franciaországi múzeum vagy gyűjtemény sem jelentkezett az alkotásért, így végül eladták vélhetően egy külföldi gyűjtőnek. A populáris kultúra szerelmesei is mélyen a pénztárcájukba nyúlhattak a héten Párizsban. Nyílt árverésen kelt el a zenetörténelem egyik legismertebb gitárja, az brit Oasis rockbanda frontembere, Liam Gallagher 2009-ben egy párizsi koncert előtt törte ketté fivére és zenésztársa, Noel Gallagher Gibson-gitárját. A zenekar még aznap este feloszlott. A helyreállított és restaurált hangszer 300 ezer euróért, vagyis mintegy 115 millió forintért kelt el. A legelső Star Wars filmhez, az Új remény forgatásához készült eredeti X-szárnyú modell és a Vissza a jövőbe egyik hooverboard-ja, vagyis légdeszkája is kalapács alá kerül hamarosan Hollywoodban, sőt, a Thor filmekben használt egyik Mjölnir, vagyis az északi istenség kalapácsa is. Egy képregényhez készült borító is a gyűjtők zsebében landolhat – a Batman: Gyilkos tréfa borítója akár 120 ezer dollárt (43 millió forint) is érhet. A filmes és popkulturális ereklyék aukcióján a Ponyvaregény híres pénztárcája és Ollókezű Edward kesztyűje mellett mintegy 600 kikiáltási tárgy összesen akár 10 millió dollárt (3,7 milliárd forint) bevételt termelhet. Ennek tizedrészét, akár egymillió dollárt (367 millió forint), várhatóan a Vörös Vezér csatahajója, az X-szárnyú modell hozza majd a kasszába.