Hiperszonikus rakéták: Moszkva és Washington mellett Kína is beszáll az új fegyverkezési versenybe

Az Egyesült Államok légiereje (U. S. Air Force) kedden bejelentette, hogy sikeres rakétakísérletet hajtott végre az úgynevezett légi indítású gyorsreagálási fegyverrel Kalifornia déli partvidéke közelében.

Az AGM–1831 típusú – vagy ismertebb nevén ARRW (az angol arrow szó nyilat jelent) –, levegőből indítható gyorsreagálású rakétát egy B–52H Stratofortress típusú hordozó repülőgépről indították, és 5 machhal, azaz a hangsebesség ötszörösével száguldott a célpontja felé.

„Figyelemre méltó teljesítmény ez az ARRW-fejlesztőcsapat és a légierőnk részéről” – idézte Heath Collins dandártábornokot, az amerikai légierő fegyverkezési programjának csoportvezetőjét az amerikai Breitbart hírportál.

„A csapat kitartása, szakértelme és elhivatottsága kulcsfontosságú volt a számos kihívás leküzdésében és a mostani siker elérésében. Készen állunk, hogy a most tanultakra építve folytassuk a hiperszonikus eszköz továbbfejlesztését” – tette hozzá.

The @usairforce successfully tested a hypersonic missile. The ARRW hypersonic weapon, designed by @LockheedMartin for @usairforce, expands the United States’ ability to “hold fixed, high-value, time-sensitive targets” at risk in contested environments.

