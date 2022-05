Érettségi ünnepségen lőttek a tömegbe

Egy ember meghalt, egy másik pedig súlyos sérüléseket szenvedett egy tennessee-i lövöldözésben szerda este – írta a Fox News.

A Riverdale középiskola a közép-tennessee-i állami egyetem épületében rendezte meg az érettségi bizonyítványosztást Murfreesboro városában. A lövöldözés akkor tört ki, amikor a tömeg az ünnepség végeztével elhagyta a kampusz területét. Egy ember a helyszínen életét vesztette, egy másik személyt kritikus sérülésekkel szállítottak kórházba.

