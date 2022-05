„Éjszakánként a fűtetlen lakásban gyertyákkal ücsörgök” – panaszkodik az elszabaduló rezsiárakra a brit édesanya

Öt gyermekéből a két kisebbiknek az apjuknál és az eleve ott élő nagyobb testvéreikkel kell élniük, mert nem engedheti meg magának, hogy éjszakánként menjen a fűtés vagy hogy égjen a villany – nyilatkozta egy édesanya a Metro című lapnak. A brit bulvárlap hosszabb cikkben ismertette Nicola Elson történetét, mint egy olyan, tipikusnak mondható, bérből és fizetésből élő munkavállaló esetét, akit a mélyszegénység peremére sodortak az elszabadult energiaárak.

Elson a lapnak elmondta: havonta akár 760 fontot (345 ezer Ft) is felszámítottak neki az áramért. Az asszony végül már többet költött az energiaszámlákra, mint a lakbérre – szerinte ez nem fenntartható. (A brit nemzeti valutának a cikk megírásakor érvényes árfolyamának megfelelő forintot tüntetjük fel – a szerk.)

Prices are rising at their fastest rate for 40 years https://t.co/eLyRIpgv9d

— BBC Politics (@BBCPolitics) May 18, 2022