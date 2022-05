Vizsgálják Amerika felelősségét Afganisztán összeomlásában

Donald Trump és Joe Biden amerikai elnök döntésének az amerikai csapatok teljes kivonásáról kulcsszerepe volt abban, hogy Afganisztán 2021 nyarán összeomlott – állapította meg kedden közzétett jelentésében az afganisztáni újjáépítés különleges fővizsgálója (SIGAR).

A jelentés felidézi, hogy Donald Trump kormánya 2020 februárjában megállapodott az iszlám szélsőségesekkel Dohában, hogy az amerikai katonák 2021 májusáig teljesen elhagyják Afganisztánt, cserébe a tálibok vállalták, hogy nem támadják a nemzetközi erőket, és béketárgyalásokat kellett volna folytatniuk az afgán kormánnyal, de ez Joe Biden hivatalba lépéséig nem nagyon haladt előre. Biden nem sokkal beiktatása után ígéretet tett, hogy végrehajtja a csapatkivonást. Az AP amerikai hírügynökség emlékeztet, hogy katonai vezetők azt szorgalmazták, 2500 katona maradjon az országban, de ezt a kormány nem hagyta jóvá.

“Sok afgán úgy gondolta, hogy az amerikai-tálib megegyezést nem jóhiszeműen kötötték, és azt jelezte, hogy az Egyesült Államok átadja Afganisztánt az ellenségnek, miközben sietősen távozik. Ennek azonnali hatása volt az afgán csapatok moráljának drasztikus csökkenése” – állapítja meg a jelentés.

A SIGAR jelentése szerint a dohai paktum miatt az afgán lakosság és a katonaság is magára hagyva érezte magát, a Trump-kormány pedig azzal, hogy korlátozta a tálibok ellen intézett légicsapásokat, azt érte el, hogy a kormányerők képtelenné váltak az előrenyomulásra, majd a területek megtartására is. A SIGAR-nak nyilatkozó magas rangú amerikai tiszt azt mondta: az afgán hadsereget úgy építették fel, hogy nem tudott függetlenné válni az amerikai szerződéses biztonsági emberek tevékenységétől. “Enélkül nem tudott működni. Game over. Amikor a szerződésesek kivonultak, az olyan volt, mintha a Jenga-torony minden darabját kihúztuk volna, és azt vártuk volna, hogy állva maradjon” – fogalmazott az amerikai parancsnok a vizsgálatot folytató hatóságnak.

A SIGAR szerint sem az amerikai, sem az afgán kormányban nem volt meg a politikai akarat, hogy kellő időt és erőforrást fordítsanak a teljes biztonsági szektor újjáépítésére az elszegényedett és háború dúlta országban. Egyik oldalon sem volt meg a politikai elkötelezettség a hiányosságok orvoslására, ami miatt az afgán hadsereg képtelen volt önállóan működni és sosem vált egységes erővé.

A címlapfotón tálib harcos őrt áll, miközben az afgán központi bank tartalékai befagyasztásának feloldását követelik az Egyesült Államoktól tüntetők Kabulban 2022. január 2-án. A tiltakozók Joe Biden amerikai elnököt és a nemzetközi közösséget azzal vádolják, hogy nem tesznek semmit az Afganisztánt fenyegető humanitárius válság ellen. (Fotó: MTI/EPA)