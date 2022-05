Szelfizés közben zuhant a mélybe a tinilány

A 23 éves, romániai Nane-Iosana Bodea Thaiföldön nyaralt barátaival, és a Koh Samui szigeten található Na Muang vízeséshez is ellátogattak. Miután felértek a legmagasabb pontra, a vízeséshez közeli tóban hűtötték le magukat. A kilátás szemkápráztató volt, ezért Nane úgy döntött, megörökíti. Szeretett volna a vízesés tetejéhez közel is készíteni pár szelfit, de miközben fotózta magát, megcsúszott a mohás sziklákon, és körülbelül 15 métert zuhant a mélybe.

Barátai azonnal segítséget hívtak, a gyorsan kiérkező mentősök azonban hiába próbálták újraéleszteni a lányt, a helyszínen halottnak nyilvánították – olvasható a Mirror cikkében.

