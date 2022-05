Macron megtalálta a maga Thatcherjét? Meglepetést keltett Borne kinevezése

Harminc év után először van ismét női miniszterelnöke Franciaországnak, ahol – az 1958-ban megalakult V. köztársaság történetében – eddig 24 kormányfő követte egymást, s közülük csak egy nő volt, a szocialista Edith Cresson, aki 1991 májusától nem egészen egy éven át töltötte be ezt a posztot, egyébiránt ő volt az első női miniszterelnök is a francia történelemben.

Az V. köztársaság 25. miniszterelnöke, a 61 éves Élisabeth Borne 2020 óta vezette a munkaügyi tárcát, 2019 és 2020 között környezetvédelmi, 2017 és 2019 között pedig közlekedési miniszter volt. A technokrata politikus korábbi szocialista kormányok idején miniszteri tisztségviselőként dolgozott, s a francia államvasutak (SNCF) stratégiai igazgatója is volt. 2017-ben csatlakozott Emmanuel Macron pártjához, s azóta valamennyi kormányának a tagja volt.

– írja a Le Figaro vezércikkének szerzője, Vincent Trémolet, megfogalmazva azt a várakozást, hogy az új kormányfő Edouard Philippe és Jean Castex után „a boldog józanságot, a fáradságos szakértelmet fogja megtestesíteni, és a barokk kavargó mozdulatait egyedül a köztársasági elnökre bízza”.

Aaaaaaaaaaaagh. The feelings I am having are most un-Danish. 🇩🇰 #Nyborg ❤️ #Borgen https://t.co/JHYMhl53xc

– reagált a hírre szokott csípősségével egy beszélgetős műsorban, a kinevezésről értesülve, Éric Zemmour. A Visszahódítás (Reconquête!) párt vezetője a francia RTL-en kijelentette: úgy érzi, mára ő lett Macron kormányának egyetlen jobboldali ellenfele. Zemmour sajnálatát fejezte ki, hogy az új kormányfő egy olyan technokrata, mint Jean Castex.

Ráadásul „ez egy szocialista nő, aki Lionel Jospintől François Hollande-ig vett órákat baloldaliságból, és akit – Zemmour szerint – az államfő választott ki, hogy mindenbe beleszóljon”, ami szerinte egy klasszikus Emmanuel Macron-i lépés. A Visszahódítás vezetője úgy látja: „ez az általunk halottnak vélt baloldal éve. Marine Le Pen a baloldallal flörtölve töltötte idejét, a republikánusok is behódolnak a baloldalnak, Emmanuel Macron baloldali miniszterelnökkel áll elő… Én leszek az egyetlen jobboldali ellenfele ennek a baloldali miniszterelnöknek és kormánynak!”

Mindeközben a baloldal, ha lehet, még vehemensebben támadja Macron döntését. Olivier Faure, az elnökválasztáson csúnyán megbukott Szocialista Párt első titkára üdvözölte, hogy női miniszterelnök áll majd a kormány élén, ám hozzátette: „ez annak a volt közlekedési miniszternek a kinevezése, aki szétverte a közforgalmú vasúti szolgáltatást, azé a volt ökológiai miniszteré, akit elítéltek a klímavédelmi tétlenség miatt, és azé a munkaügyi miniszteré, aki kifosztotta a munkanélkülieket a munkanélküli segély reformjával” .

France has a female Prime Minister for the second time of its history.

Elisabeth Borne has the job but it will be short lived if Macron supporters fail to win the general election next month.https://t.co/cY8pNkDvL1]

— Pascal Jacquemain 🇫🇷in🇬🇧 #BloodyMigrant (@jacquep) May 16, 2022