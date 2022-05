Európa-liga-döntő: utcai harcok Sevillában, német drukkerek verték a skótokat

A spanyol rendőrség szerda délelőtti tájékoztatása szerint mintegy kétszáz német éjfél körül a sevillai katedrális közelében skót szurkolókra támadt. „A rohamrendőrség egységeinek kellett gyorsan beavatkozniuk, hogy megállítsák az Eintracht Frankfurt drukkereit, akik bántalmazták a Glasgow Rangers szurkolóit” – írta közleményében a rendőrség.

A támadás az első incidens volt a városban az El-döntőre érkezők között, de nem elképzelhetetlen, hogy lesz még dolguk a rendőröknek, ugyanis mintegy százötvenezer német és skót vendég utazik a városba, annak ellenére, hogy a mérkőzést ennél jóval kevesebb néző tekintheti meg a Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban.

Az országos rendőrfőkapitány korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendfenntartó erők számára hatalmas kihívást jelent a meccs, amelyre több mint háromezer rendőrt vezényeltek a városba az ország más pontjairól. Mellettük a helyi rendőrök és polgárőrök vigyáznak a rendre Dél-Spanyolország legnagyobb városában.

🚨BREAKING🚨

Five Germans have been arrested in Seville after scenes of carnage saw Eintracht Frankfurt ultras try to attack Rangers fans.https://t.co/jTcDGWstjo pic.twitter.com/eeKir1Nyg6

— The Daily Record (@Daily_Record) May 18, 2022