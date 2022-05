Rablótámadás áldozata lett a Toronto csatára

Helyi idő szerint hétfőn este Marner egyik barátjával moziba tartott, amikor maszkot viselők pisztollyal és késsel megállásra kényszerítették Toronto Etobicoke negyedében. Csak a Range Rover kocsiját vitték el, Marner nem sérült meg. Rendőrségi jelentés szerint a kiváló csatárt nem ismerték fel a támadók.

Toronto Maple Leafs star forward Mitch Marner was the victim of a carjacking Monday night in Toronto, sources have confirmed to CTV News Toronto: https://t.co/mo1obOYREj pic.twitter.com/heCUTIOLBK

— TSN Hockey (@TSNHockey) May 17, 2022