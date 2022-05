Elképesztő összegek: Barátok és családtagok is gazdagodtak a BLM-nek adományozott pénzből

Frissen közzétett pénzügyi jelentésekből kiderült, hogy a Black Lives Matter (BLM) társalapítója, Patrisse Cullors miként használta fel a jótékonysági alapokat arra, hogy családjának és barátainak soha többé ne legyenek anyagi gondjai.

Története során először adta be éves pénzügyi jelentését a Black Lives Matter Global Network Foundation Inc. az amerikai adóügyi hivatalnak. A dokumentumok kitöltése elengedhetetlen volt, mivel az alapítvány csak így őrizheti meg adómentes nonprofit státuszát. A számokat vizsgálva a New York Post azonban igencsak érdekes kiadásokra bukkant.

A jelentés tanúsága szerint az afroamerikaiakkal való egyenlő bánásmódért küzdő alapítvány társalapítója, Patrisse Cullors arra használta fel a forrásokat, hogy komoly összegekhez jusson a hozzá közel állókkal együtt. Példának okáért a BLM

970 ezer dollárt (355,5 millió forint) fizetett a Damon Turner (Cullors gyermekének apja) tulajdonában lévő cégnek rendezvények megszervezésére és egyéb kreatív szolgáltatások nyújtására.

A társalapító testvérének is van már mit a tejbe aprítania:

Paul Cullors bankszámlájára 840 ezer dollár (308 millió forint) érkezett, amiért állítólag biztonsági szolgáltatásokat nyújtott a nonprofit szervezetnek.

Utóbbi kiadásokat a mozgalom vezetői azzal próbálták indokolni, hogy az alapítvány, illetve a rendezvények védelmét nem lehetett volna olyan volt rendőrségi szakemberekre bízni, akik általában a biztonsági cégeket vezetik, mivel a BLM arról ismert, hogy hevesen tiltakozik a rendvédelmi szervezetek ellen.

További „furcsaság”, hogy

a Shalomyah Bowers (a BLM igazgatótanácsának titkára és korábban az ügyvezető igazgató helyettese) által vezetett tanácsadó cégnek több mint 2,1 millió dollárt (770 millió forint) fizettek

azért, hogy működési támogatást nyújtson a szervezetnek, beleértve a személyzetet, az adománygyűjtést és más kulcsfontosságú szolgáltatásokat.

Cullors, akit már korábban is kényelmetlen kérdések elé állítottak, mivel a BLM-től 120 ezer dolláros kifizetést kapott „tanácsadói díjként”, a szervezet pénzügyeit övező vizsgálatok közepette tavaly lemondott tisztségeiről.

Többször is tagadta azokat az állításokat, miszerint pénzt vett fel a BLM-től személyes ügyekre, valamint hangsúlyozta, hogy minden vásárlás és tranzakció – beleértve egy pazar, hatmillió dolláros Los Angeles-i, „stúdióvárosnak” nevezett otthont is – törvényes volt. Azt azonban elismerte, hogy nővére, édesanyja és testvére is a szervezet alkalmazásában állt.

Nonprofit tied to Patrisse Cullors failed to disclose significant donations https://t.co/K0vJGDhNt2 pic.twitter.com/BMXQ6v8wZS — New York Post (@nypost) June 19, 2021

Az új beadványból az is kiderült, hogy a volt vezető 73 523 dollárt (27 millió forintot) térített meg a BLM-nek egy charterjáratért, amelyet a szervezet szerint 2021-ben a koronavírus és a biztonsági fenyegetések miatt vett igénybe az alapítvánnyal kapcsolatos utazásokhoz.

Cullors további 390 dollárt (143 ezer forint) fizetett a BLM-nek a már említett, hat hálószobával és fürdőszobával, úszómedencével, hangszerelt színpaddal, valamint irodahelyiséggel rendelkező, 6500 négyzetméteres stúdióvárosi ingatlan használatáért két magánrendezvényre.

Here’s the $6 million mansion BLM reportedly bought with donated funds https://t.co/JO8M8DnnsF pic.twitter.com/xSFEjEGspK — New York Post (@nypost) April 5, 2022

Öt év után tették nyilvánossá pénzügyeiket

A mostani a BLM első nyilvános pénzügyi elszámolása a 2017-es alapítása óta. Kezdő nonprofit szervezetként egy jól bejáratott jótékonysági szervezet pénzügyi szponzorációja alatt állt, és egészen addig nem volt köteles közzétenni pénzügyi adatait, amíg 2020 decemberében független nonprofit szervezet nem lett.

A Black Lives Matter Global Network Foundation Inc. frissen bejelentett adataiból az is kiderült, hogy a gyanús kiadások ellenére a legutóbbi pénzügyi évet – 2020. július 1. és 2021. június 30. között – közel 42 millió dollár (15,4 milliárd forint) nettó vagyonnal zárta. Ebből az igazgatótanács egyik tagja szerint az alapítvány működési költségvetése körülbelül négymillió dollár (1,47 milliárd forint) volt – értesült róla a New York Post.

Az adóbevallás szerint a BLM több mint 37 millió dollárt (13,6 milliárd forint) költött támogatásokra, ingatlanokra és magánrepülésekre.

A vezetőség mindezeken felül 32 millió dollárt (11,7 milliárd forint) fektetett részvényekbe. Ez az összeg a szervezet által kapott 90 millió dollár (33 milliárd forint) adomány mintegy egyharmadát teszi ki.

A befektetésből várhatóan alapítványi alap lesz, hogy a szervezet munkája a jövőben is folytatódhasson – állítják a vezetők.