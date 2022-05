Viharkergető meteorológussal végzett a tornádó

Brutális vihar miatt bekövetkezett tömegbalesetben életét vesztette egy mexikói meteorológus – adta hírül a Patch.

Meteorologist from Mexico City killed in Minnesota crash while chasing storms https://t.co/OXg0KStnKa pic.twitter.com/D9IQvBB56l

