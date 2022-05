Ötven unokával és dédunokával büszkélkedhet a világ legidősebb emberének tartott asszony

‘World’s oldest woman’ celebrates 128th birthday and says ‘bury me well when I die’ https://t.co/UyeqNSTYdf pic.twitter.com/z4wQhHoTUa

A Dél-Afrika északnyugati tartományában, Klerksdorpban élő Johanna Mazibuko a napokban ünnepelte 128. születésnapját. Iratai szerint ugyanis 1894. májusában született.

Az idős asszony tizenkét testvérével Ottosdal városában élt egy kukoricafarmon. Ő a legidősebb, de három testvére is él még. Bár gyermekkorára már nem emlékszik jól, de arra igen, amikor sáskajárás volt a farmon, ahol éltek. A család számára ezek a rovarok jelentették az élelemforrás jó részét. Mazibuko asszony szerint teljesen olyan volt az ízük, mint a húsé – írja cikkében a Daily Star.

