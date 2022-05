Nem vagyok bűnös – állítja a buffalói tömeggyilkos

Már tavaly is fenyegetőzött gyilkossággal a hétvégén a New York állambeli Buffalóban rasszista vérengzést elkövető fiatal férfi. Payton Gendron akkor „általános” fenyegetést küldött iskolájának, majd több erőszakos és rasszista online videóban is megjelent – írta a CNN.

Gendron a szintén New York állambeli Conklinban élt, három és fél órányi távolságra Buffalótól. Pénteken több órán át autózott otthonából Buffalóba, hogy felmérje a terepet a gyilkossághoz, majd szombaton délután visszatért és lövöldözni kezdett egy szupermarketnél, és azt fejkamerával rögzítette. Tettét a Twitch közösségimédia-platformon élőben közvetítette.

Why would anyone sell a Bushmaster assault rifle to an 18 year old? That’s three years too young to buy a beer. Nuts. https://t.co/QwZEVfNJrU via @nypost

A gyilkos taktikai védőfelszerelést viselt, ez védte meg a rá lövő biztonsági őrtől, Aaron Saltertől, akivel a támadás során végzett.

A 13 áldozatból tizenegy fekete bőrű és két fehér lakos volt. A halottak között volt a 86 éves Ruth Whitfield, aki idősek otthonában élő férjét látogatta meg, és aki a helyi tűzoltókapitány édesanyja volt, illetve egy volt önkormányzati képviselő is, a 72 éves Betty Jean Grant.

A szupermarketben lévők a legközelebbi kijáraton menekültek vagy a hűtőszekrényekbe bújtak el – közölte a New York Post.

Gendron egy 180 oldalas „tanulmányt” is terjesztett az interneten. Ebben kifejtette a „nagy csere” elméletét, miszerint Amerikában pusztán politikai célból a fehéreket más bőrszínű emberekre cserélik le Amerikában. A szövegben azt is megjegyzi, hogy már egy ideje bevásárolt lőszerből, de csak idén januárban kezdte el komolyabban tervezni a támadást, emellett fasisztaként, a fehér faj felsőbbrendűségében hívőként és antiszemitaként hivatkozott magára.

A gyilkost a rendőrök őrizetbe vették, és elmeorvosi vizsgálatnak vetették alá. Gendront „elsőfokú emberöléssel”, azaz előre megfontolt gyilkossággal vádolták meg,

A helyi törvények szerint halálbüntetésre nem, de valódi, kegyelmet kizáró életfogytiglani börtönre számíthat. Erie megye seriffje, John C. Garcia szerint a lövöldözés egy faji indíttatású gyűlöletbűncselekmény.

Joe Biden amerikai elnök kedden Buffalóba utazik. A Fehér Ház bejelentette, hogy az elnök meglátogatja a szombati lövöldözés sérültjeit és néhány halálos áldozat családját. Az elnök szerint a faji indíttatású gyűlölet-bűncselekmények visszataszítóak a nemzet összetételére nézve.

„Együtt kell dolgoznunk, hogy választ adjunk arra a gyűlöletre, amely szégyenfolt nemzetünk lelkén” – írta a Biden a Tvitteren.

Jill and I pray for the victims, their families and devastated community from yesterday’s mass shooting in Buffalo, New York. Our hearts are heavy once again but our resolve must not waver; we must work together to address the hate that remains a stain on the soul of this nation.

— President Biden (@POTUS) May 15, 2022