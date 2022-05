Meghódította a Mount Everestet egy 18 éves lány

Az Illinois állambeli Naperville-ből származó tini május 12-én, hajnali 5:30-kor érte el az Everest csúcsát egy 26 napig tartó expedíciót követően – közölte az elképesztő eredményt Instagram bejegyzésében.

Westlake jelenleg az „Explorers Grand Slam” verseny teljesítésén dolgozik – ez a kihívás magába foglalja mind a hét kontinens legmagasabb hegyének megmászását, valamint az Északi- és a Déli-sarkra való eljutást – írja a People.

Az Everest csúcsának meghódítása után már csak négy hegy van hátra a 18 éves tinédzsernek, hogy teljesítse a hegymászók Grand Slamjét.

Meet Lucy Westlake, the 18-year-old who just became the youngest American woman to ever to summit Mt. Everest. ⛰️ pic.twitter.com/Z6B2mTlldv

Kalandjait a lucyclimbs.com oldalon dokumentálja. 2017-ben Westlake megmászta a Kilimandzsárót, 2019-ben az Elbrus-hegyet, majd tavaly júniusban Denali követte. Idén januárban pedig elérte az amerikai kontinens legmagasabb csúcsát, az Aconcaguat.

Westlake 7 éves kora óta mászik, általában édesapja is csatlakozik hozzá a mászások során, ezúttal azonban egyedül érte el a legmagasabb pontot. „Az egyik legnehezebb rész számomra, az volt, hogy nem volt ott az apám, teljesen egyedül voltam” –mondta.

„Teljesen hihetetlen volt” – mondta elmesélve az Everestre tett utazását. „A csúcson nem tudtam elképzelni, hogy a világ tetején vagyok. Lenéztem, és tudtam, hogy nincs ennél magasabb”

Incoming freshman @lucy_westlake just became the youngest American woman to ever make it to the top of Mount Everest! 🗻 pic.twitter.com/pOT3wKFctv

— USC Track & Field / XC (@USC_Track_Field) May 12, 2022